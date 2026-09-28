OUIGO viaja a Sevilla para disfrutar de la mejor música en directo en el festival Jardín de las Delicias

OUIGO reafirma su apuesta por la música en directo y amplía su alianza con Jardín de las Delicias, sumándose como uno de los patrocinadores de su desembarco en Sevilla. Nacido en 2018, el festival cuenta por primera vez con el patrocinio de OUIGO en esta edición inaugural en la ciudad andaluza. De la mano de su plataforma OUIGO ON TOUR, la compañía de alta velocidad se convierte, así, en aliada del evento en su primera bienvenida al otoño, facilitando el viaje desde ciudades como Madrid o Córdoba desde 9 euros.

El próximo sábado 17 de octubre, Sevilla acogerá un encuentro musical repleto de magia. Una multitud de amantes de la música se reunirá para cantar a una sola voz el repertorio de sus cantantes favoritos y vivir una experiencia llena de energía. El evento tendrá lugar en el emblemático Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), un entorno único rodeado de naturaleza dentro de la ciudad donde los asistentes, además, podrán descubrir el asiento XL gigante de OUIGO para comprobar de primera mano su comodidad y hacerse fotos para el recuerdo, así como el lanzamiento de pelotas hinchables made in OUIGO entre artista y artista para que el ritmo no pare.

El festival ya cuenta con artistas confirmados como:

Sebastián Yatra

Siloé

Taburete

Álvaro de Luna

Marlena

Hey Kid

Hermanos Martínez

Tu Otra Bonita

Q2

Más allá de la oferta musical, el festival propone una experiencia inmersiva que combina espectáculos visuales y temáticos, ambientación sonora continua y una cuidada propuesta para reponer fuerzas y disfrutar al máximo de cada concierto en directo. Una cita de otoño imprescindible a la que OUIGO no quería faltar, haciendo lo que mejor se le da: conectar a sus viajeros con las mejores experiencias y auténticos planazos.