Una boda real convertirá la feria “Gran Día” en una experiencia en vivo, de la mano de Lopesan Hotel Group 

El amor verdadero no entiende de catálogos ni de fríos expositores comerciales. Con esta premisa inspiradora, el Recinto Ferial de Agüimes se prepara este fin de semana, durante la celebración de la primera edición de la feria Gran Día, para dejar de ser un simple pabellón de exposiciones y convertirse en el escenario viviente de un ‘sí, quiero’ real.

Lopesan Hotel Group da un paso al frente como patrocinador del evento y, a través de los responsables de Eventos y Celebraciones de Lopesan, ha dado forma a una jornada que promete regalar a los asistentes un momento único e inédito, organizando una boda auténtica que se celebrará este domingo, 20 de septiembre, a partir de las 12.30 horas. Justo en ese instante, la magia inundará el ambiente una pareja real sellará su compromiso rodeada del cariño de los suyos y de la mirada cómplice del público.

La experiencia abarcará una ceremonia cargada de puro sentimiento y un cóctel posterior que correrá a cargo de algunas de las empresas expositoras de la feria. Los visitantes podrán sentir el cuidado por cada detalle de la ambientación y una suculenta oferta gastronómica, además de la ilusión y el trabajo de diferentes profesionales que se unen para dar vida a una boda inolvidable.

Abraham Martínez, responsable de la división MICE de Lopesan Hotel Group, resume a la perfección el alma de este proyecto, al destacar que buscan «trascender las páginas de un folleto para hablar directamente al corazón, a través de hechos y emociones». Según sus propias palabras, «celebrar un enlace en esta feria, nos permite mostrar la gestión integral que ofrecemos a las parejas que nos eligen para organizar su boda en nuestros hoteles y, al mismo tiempo, poner el valor talento de los especialistas canarios del sector».

Un fin de semana para celebrar el amor

La atmósfera de ensueño de la feria Gran Día es fruto de una amplia representación de profesionales. Lopesan ha concebido este enlace como un hermoso trabajo coral, integrando la técnica y la pasión de firmas consagradas en el “arte de celebrar” como Gamia Bodas, Frambuesa Eventos, Car Home Services, Tempus by Cristo Velázquez, Ary Beauty, Floristería Lucía Firgas y Salon Eclat Telde.

La extensa lista de especialistas que mimarán cada detalle incluye también a CRS Fotografías, Burbujas de Ángeles, Helados Peña La Vieja, Romy Artiles Fotografía, Fems Producciones, B/A Wedding Planner & Events, Maribel Martin y Viajes Insular. Un extraordinario despliegue humano y técnico que se completa de forma brillante con las aportaciones de Deqú, Catering Carben, Belén Delgado Creaciones, Gianluca Urraso, Binkas, Un Quierito Studio, Catering Guanchef, Catering Salitre y Foodtruck El Verraco.

Cada sonrisa, cada mirada y cada lágrima de felicidad quedarán inmortalizadas por la sensibilidad de los fotógrafos del evento y la cobertura continua de las plataformas digitales de la exposición. Todo este despliegue servirá de envoltorio para un fin de semana repleto de inspiración que abrirá sus puertas el sábado desde las 10.00 hasta las 20.00 horas y el domingo desde las 10.00 hasta las 18.00 horas. El acceso es completamente gratuito y toda la información de la cita está alojada en el portal feriagrandia.es.

Quienes se acerquen al Recinto Ferial de Agüimes podrán disfrutar de charlas reveladoras sobre la planificación de espacios, desfiles y la música en directo de Fijo Discontinuo y Plátano Swing. La jornada dominical analizará las tendencias estéticas y culminará con el ritmo contagioso de Aseres y DJ Álamo.

Más allá del escaparate visual, todo el equipo de Lopesan se ha volcado en cuerpo y alma con este proyecto para transmitir un mensaje cálido y rotundo. Aquellos enamorados que ya imaginan el momento de dar el paso definitivo podrán comprobar en directo la capacidad organizativa que ofrece el Grupo Lopesan. Tan sólo tienen que dejarse llevar y soñar con celebrar su enlace en los espectaculares escenarios que brindan los hoteles de la compañía, refugios ideales para celebrar una boda, cuidar cada instante y transformar la magia de su historia en un recuerdo verdaderamente imborrable.