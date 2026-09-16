El ‘Día del Aperitivo’, la excusa perfecta para alargar el verano con Aperol Spritz

La vuelta de vacaciones trae consigo las ganas de reencontrarse, ponerse al día y recuperar esos planes que marcan el final del verano. El aperitivo se convierte así en el momento perfecto para volver a compartir tiempo con amigos, alargar las tardes y brindar por los últimos días de la temporada. Para acompañar estos encuentros, Aperol Spritz y Crodino Spritz, el auténtico spritz sin alcohol, ponen el toque refrescante a un momento pensado para disfrutar sin prisas y mantener vivas las Summer Vibes un poco más.

Ahora que septiembre ya está en marcha, las ganas de seguir disfrutando de esos planes continúan con motivo del Día del Aperitivo, el próximo 19 de septiembre, una fecha que invita a alargar el verano y seguir disfrutando de esos momentos de encuentro, desconexión y diversión que tanto caracterizan a esta época del año.

Para celebrarlo, hay tres planes que son la excusa perfecta para seguir disfrutando: de la mejores terrazas, ya sea en la ciudad para quienes han vuelto a la rutina o en los chiringuitos para quienes todavía apuran sus vacaciones, hasta organizar un aperitivo en casa con amigos o disfrutar del ambiente de los festivales, donde la música y la gastronomía se convierten en el mejor acompañamiento para alargar el verano.

La vuelta a la ciudad nunca ha sido tan refrescante

Desde Bilbao hasta Sevilla, pasando por Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga, Aperol reúne alguno de los imprescindibles donde celebrar la última fiesta del verano.

La propuesta en la capital incluye lugares emblemáticos como el Mercado de San Ildefonso, la azotea del Forus, Bonanno, Cantero 1936 o La Oliva donde reencontrarse. Mientras que en la ciudad condal Aperol nos invita a mantener vivo el verano en Barbaritat, Picardía, Ancestral y Mandoni. Si seguimos por el este, La Finca es el mejor lugar de Valencia para cerrar el verano con los tuyos.

En el sur, Carbone Spritzeria y Playa Surf House son los mejores rincones de Málaga para mantener las summer vibes más vivas que nunca. Y si has vuelto al calor de Sevilla y buscas refrescarte con un Aperol bien fresquito, el Patio de los Leones y el Mercado del Barranco, son los lugares donde conseguirlo. Y al otro lado de la península, la Destilería de Bilbao, es el lugar perfecto para combinar buenas tapas, buena compañía y Aperol Spritz y celebrar el Día del Aperitivo.

Si tus vacaciones acaban de empezar aquí tienes el mejor plan

Para algunos, septiembre aún huele a playa, chiringuito y aperitivos largos al sol. Si las vacaciones continúan, también lo hacen las ganas de seguir disfrutando del verano en los chiringuitos del Levante, la Costa Brava y el Sur, donde un Aperol Spritz se convierte en el acompañante perfecto para seguir compartiendo buenos momentos frente al mar.

En la costa gaditana, el aperitivo se disfruta frente al mar en una selección de chiringuitos desde Tarifa hasta Cádiz, entre los que se encuentran Waikiki Tarifa, Balneario Beach Club, Dunna Playa Tarifa, Tirabuzón, Bora, Chiringuito Pez Limón, Chiringuito La Luna, Varadero, Ohana y Nahu Beach. Diferentes escenarios para disfrutar de la brisa del mar y alargar el verano con un Aperol Spritz en la mano.

Montgo di Bongo, Copity Beach, Xeven Beach Club, Los Baños Sunshine, Blay Beach, Water Sport Center, Zensa Marina, La Siesta y Algas Andrago son los lugares perfectos en la costa levantina donde disfrutar de un aperitivo con Aperol después de los últimos chapuzones de la temporada. Y si tu destino este año es la Costa Brava, descubre la esencia del aperitivo italiano en Gandula, Cap Sa Sal, Bamboleo, Xiringuito Olivia, Gas Quiet, Mas Pinell, Xiringuito Ums Begur y Vivero Beach Club.

Aperol listo para servir

Si el plan es quedarse en casa, el aperitivo también puede convertirse en una buena ocasión para reunirse con amigos y alargar el verano. Para hacerlo aún más sencillo, Aperol el nuevo formato listo para servir. lleva ya preparada la mezcla del clásico Aperol Spritz, con las proporciones de Prosecco, Aperol y soda listas para servir. Solo hace falta una copa con hielo y una rodaja de naranja para disfrutarlo en casa de forma fácil y sin complicaciones.

El verano no acaba y los festivales tampoco

Además de celebrar el Día del Aperitivo, el verano continúa en los festivales al aire libre, donde la música, los amigos y las ganas de disfrutar se convierten en el mejor plan para alargar la temporada. Este año, Madrid y Sevilla acogerán el Jardín de las Delicias, dos citas perfectas para seguir disfrutando de las Summer Vibes cuando septiembre llega a su fin, con Aperol Spritz presente para brindar y disfrutar de estos últimos momentos de verano.

El Jardín de las Delicias celebrará su séptima edición en Madrid los días 18 y 19 de septiembre donde podrás disfrutar de la mejor música acompañada de un Aperol Spritz. Además este año se inaugura el festival de Sevilla, el 17 de octubre, donde también podrás disfrutar de buena música a todo volumen, la mejor compañía a tu alrededor y por supuesto un Aperol Spritz en la mano para brindar con tus amigos cuando suene tu canción favorita.

Porque septiembre también es sinónimo de volver a ver a los de siempre. Y qué mejor manera de celebrar los reencuentros que alrededor de un aperitivo con Aperol Spritz.