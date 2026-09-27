El mejor recuerdo de un viaje es lo que deja atrás

Cada viaje cuenta una historia. Algunas suceden mientras descubrimos un paisaje por primera vez. Otras nacen en una conversación inesperada o en un lugar que permanece para siempre en nuestra memoria. Pero hay historias que empiezan mucho antes de la llegada de los viajeros y continúan cuando estos ya han regresado a casa.

Son las historias de las personas, las comunidades y los ecosistemas que dan vida a cada destino.

A través de Travel for Good, Meliá Hotels International impulsa iniciativas que buscan generar un impacto positivo allí donde está presente. Porque viajar puede ser mucho más que descubrir el mundo. También puede ser una forma de contribuir a él.

Un aula que abre miles de puertas

Para muchos jóvenes de República Dominicana, el turismo representa una oportunidad de futuro. Pero para aprovecharla, primero es necesario contar con la formación adecuada.

Los estudiantes cruzan las puertas de la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer con un objetivo compartido: prepararse para construir un futuro profesional, desarrollar su talento y convertirse en protagonistas del desarrollo de sus comunidades.

Detrás de cada promoción hay historias de esfuerzo, aprendizaje y nuevas oportunidades. Jóvenes que encuentran en la formación una vía para acceder al mercado laboral y desarrollar una carrera en uno de los sectores más importantes para el país.

Porque cuando una persona crece profesionalmente, también crecen las posibilidades de su entorno. Y cuando el talento local encuentra oportunidades, el destino en su conjunto se fortalece.

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El primer viaje de una tortuga marina

En las costas mexicanas, otra historia comienza cada temporada. Bajo la arena, las crías de tortuga marina empiezan a abrirse paso hacia la superficie. Al emerger, emprenden uno de los viajes más extraordinarios de la naturaleza: alcanzar el océano y sobrevivir a un recorrido que apenas acaba de empezar.

Para lograrlo necesitan playas protegidas y entornos seguros. Por eso, equipos de los hoteles de Meliá colaboran en iniciativas de conservación que contribuyen a proteger los nidos y favorecer la supervivencia de estas especies. Una labor que parte de una convicción sencilla: cuidar de la biodiversidad es también cuidar de los destinos que millones de personas visitan cada año.

Porque preservar la naturaleza no consiste únicamente en proteger paisajes. Significa salvaguardar aquello que los hace únicos.

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Un turismo que deja algo bueno detrás

Historias tan distintas como estas comparten un mismo hilo conductor. Hablan de personas que encuentran oportunidades y de ecosistemas que se preservan para las próximas generaciones. De cómo la actividad turística puede contribuir a fortalecer las comunidades y proteger el entorno que hace únicos a los destinos.

Esa es la visión que impulsa Travel for Good, el programa de sostenibilidad de Meliá Hotels International: la convicción de que el éxito del turismo no debe medirse únicamente por el número de viajeros que llegan a un destino, sino también por el valor que ayuda a crear en él.

Porque los recuerdos más importantes de un viaje no siempre son los que nos llevamos. A veces, son los que dejamos atrás.