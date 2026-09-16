Las Ventas ofrece una propuesta de hospitality para la Feria de Otoño y el histórico regreso de Morante el 12 de octubre

La plaza de toros de las Ventas ha diseñado una propuesta de hospitality para la próxima Feria de Otoño, que culminará el 12 de octubre con el gran acontecimiento taurino del año: el esperado regreso de Morante de la Puebla al coso madrileño justo un año después de la emoción que provocó el maestro en una jornada de triunfo gloriosa, que culminó al cortarse la coleta en medio de la conmoción del público.

Un año después, la expectación es máxima, histórica. La Miniferia de Otoño 2026 trasciende la tauromaquia para convertirse en un espacio de reunión social con demandas de localidades desde medio mundo.

Para ello, Ikigo by Nautalia, la marca especializada en experiencias y eventos de Travel Live, ha creado una propuesta de hospitality que contempla localidades en palcos y tendidos con acceso, antes y después de los festejos, a espacios de encuentro VIP que incluyen exclusivas experiencias gastronómicas. Se trata de una oferta de primer nivel para el público que quiera seguir disfrutando de la plaza en un ambiente de gran calidad y exclusividad.

Más allá de lo que sucede en el ruedo, la miniferia de octubre se ha convertido también en uno de los puntos de encuentro del otoño madrileño, reuniendo en Las Ventas a aficionados y representantes de distintos ámbitos empresariales, culturales, deportivos y sociales. Y la plaza da así respuesta a una creciente demanda de este tipo de experiencias demandadas por aficionados provenientes de toda España, Hispanoamérica y Francia, principalmente.