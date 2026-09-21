Granada, una tierra de contrastes donde los sueños cobran vida

Granada es, sin duda, una de las provincias más bellas de nuestro país. Lo tiene todo: una cultura arraigada, viva y auténtica; un arte pasional y revelador; una naturaleza que te abraza y te sorprende; y una gastronomía singular. Por ello, Granada conquista desde el primer momento.

De su atractivo y exotismo ya hablaban los viajeros europeos del s. XIX que recalaban en la zona, que decían que el paisaje andalusí era un refugio poético y de ensueño. Y no sólo eso, también los Reyes Católicos eligieron erigir su Capilla Real en la ciudad de Granada, el espléndido lugar donde quisieron descansar eternamente. No olvidemos las huellas del Reino Nazarí, ni la pasión que hay en las cuevas del Sacromonte y el Albaicín, allí el flamenco suena como un hilo musical, como una ola que suavemente sale del mar. No puede ser casualidad que todo el que llega se enamore, ¿verdad?

Y es que Granada es una tierra de contrastes, un mosaico de paisajes que abarcan desde valles fértiles y ciudades históricas hasta cumbres nevadas, desiertos rojizos y un litoral bañado por la luz del Mediterráneo. La provincia ofrece al visitante una visión poliédrica de una tierra que representa, como pocas, la esencia andaluza. Quien desee descubrirla ha de emprender un viaje donde lo milenario se mezcla con la modernidad, la tradición se cruza con la innovación y la quietud de la montaña se funde con la animación de las playas.

Una tierra de contrastes

La capital y su cinturón urbano son el punto de partida para muchos viajeros. La ciudad de Granada y sus alrededores guardan un patrimonio único que, coronado por la Alhambra y el Generalife, recuerda el pasado esplendoroso del Reino Nazarí. En la colina de la Sabika, los palacios nazaríes exhiben arcos con mocárabes y jardines regados por el murmullo de sus fuentes. Mientras, el barrio del Albaicín, con sus miradores y laberínticas calles, encarna un casco histórico que rezuma influencias árabes en cada esquina. El Sacromonte añade la intensidad del flamenco en sus cuevas, donde la zambra se siente a flor de piel, y el centro cristiano, marcado por la Catedral y la Capilla Real, testimonia la conquista de los Reyes Católicos.

Granada es también una ciudad joven, viva, universitaria, con más de 60.000 estudiantes que llenan sus plazas, bares y calles de energía constante. Esta vitalidad se manifiesta en la tradición de las tapas —servidas con la consumición— que convierte cada reunión con amigos en una experiencia gastronómica.

La tradición se cruza con la innovación

La modernidad florece en el Parque de las Ciencias y su apuesta didáctica e interactiva; los baños árabes modernos han recuperado la tradición andalusí adaptándola al bienestar contemporáneo, ofreciendo experiencias únicas de relajación entre bóvedas de ladrillo y estanques de agua. La vega, por su parte, exhibe pueblos ligados al nacimiento de Federico García Lorca o al recuerdo de las Capitulaciones de Santa Fe, donde se fraguó la expedición de Colón a América.

Granada también late con fuerza en lo musical: es cuna de grandes nombres del rock, el indie y el pop nacional, cultivando una escena que sigue creciendo en salas de conciertos, festivales y bares donde la música es parte del ADN local. Además, el Festival Internacional de Música y Danza, con escenarios espectaculares como los jardines del Generalife o el Palacio de Carlos V, reúne cada verano a artistas de primer nivel, elevando la oferta cultural de la ciudad con una propuesta escénica de gran calidad artística.

Naturaleza, cultura y gastronomía

Desde la capital, bastan pocos kilómetros para internarse en el Poniente Granadino, antigua tierra de frontera que conserva castillos defensivos y pueblos de sabor andalusí. Aparecen enclaves como Loja, con su alcazaba levantada en el cerro, y la cascada de Los Infiernos, que vierte sus aguas al Genil. Moclín, con su red de atalayas y la Ruta del Gollizno, reta al senderista con pasarelas sobre tajos y abrigos con pinturas rupestres.

Íllora presume de un castillo recientemente restaurado, mientras Alhama de Granada se asoma a tajos profundos, con un balneario histórico y un casco renacentista. Montefrío, nombrado entre los pueblos más bellos del mundo, exhibe su espectacular estampa con un templo circular y una peña coronada por la iglesia de La Villa, y Zafarraya, en un llano fértil, ofrece pasos kársticos y panorámicas que conectan con la Axarquía malagueña.

La gastronomía local seduce con excelentes aceites de oliva, espárragos verdes de Huétor Tájar, quesos montefrieños y el prestigioso caviar de Riofrío.

Al norte, el Geoparque de Granada despliega desiertos rojizos, badlands y yacimientos paleontológicos que explican, como un libro abierto, varios millones de años de historia de la Tierra. El desierto de Gorafe forma, en parajes como Los Coloraos, un paisaje semilunar con cárcavas de tonos ocres y naranjas, ideales para sobrevolar en globo o recorrer en 4×4. Cerca, los Dólmenes de Gorafe testimonian la importancia funeraria de la comarca en la Prehistoria, mientras Orce y Galera ofrecen en sus museos y yacimientos necrópolis iberas y restos de homínidos que sitúan este enclave como uno de los focos más antiguos de presencia humana en Europa.

La arquitectura troglodita es otro de los grandes atractivos del Geoparque: barrios enteros de cuevas habitadas, hoteles excavados en la tierra, bodegas subterráneas que mantienen viva una forma de vida ancestral.

Destaca especialmente la Cueva de Las Ventanas, en Píñar, declarada Monumento Natural y abierta al público en un recorrido que combina divulgación científica y emoción. El cielo limpio y sin contaminación lumínica ha convertido a esta comarca en un enclave privilegiado para el astroturismo, con instalaciones como el observatorio de Los Coloraos. Además, los balnearios de aguas termales como los Baños de Zújar o el Balneario de Alicún de las Torres ofrecen al viajero una pausa de relax en medio de un entorno natural e imponente. Además de paisajes espectaculares, esta comarca atesora monumentos imprescindibles, como el castillo de La Calahorra, cuya mole renacentista contrasta con las laderas de Sierra Nevada, la Catedral y la Alcazaba de Guadix, y las iglesias y baños árabes de Baza.

Esquiar bajo las estrellas: ¿por qué no?

Sierra Nevada, Parque Nacional y Natural, fascina tanto en invierno como en verano con las cumbres más altas de la Península Ibérica y una de las mejores estaciones de esquí de Europa. Cuando las nieves cubren picos como el Mulhacén o el Veleta, la estación de esquí brilla con más de cien kilómetros de pistas para todos los niveles y la posibilidad de esquiar bajo las estrellas en recorridos iluminados.

Al deshielo, los senderos de alta montaña cobran vida, emergen lagunas glaciales y la flora endémica (con 65 especies únicas) florece en un mosaico de praderas alpinas. Exigentes rutas senderistas como la Vereda de la Estrella o el ascenso al Mulhacén (3.478 m.) resultan inolvidables, mientras Los Cahorros de Monachil ofrecen una asequible alternativa de paseo en familia. Parapente, observación de fauna, visita a jardines botánicos y la gastronomía de pueblos serranos completan un destino donde el sol andaluz brilla sobre pistas nevadas.

La sencillez y elegancia de la Alpujarra

La Alpujarra se encarama en la ladera sur de Sierra Nevada, con preciosos pueblos blancos como Pampaneira, Bubión y Capileira. Las acequias de origen nazarí riegan bancales escalonados, generando un paisaje de ensueño entre barrancos.

La riqueza de su artesanía y su gastronomía se suman a la identidad morisca que aún se siente en la arquitectura. Soportújar exhibe leyendas de brujas, Lanjarón ofrece reposo en su balneario y Trevélez la posibilidad de visitar los secadores de sus afamados jamones. Quien recorra estos caminos comprende por qué la Alpujarra ha seducido a escritores como Lorca o Brenan y a cuantos buscan refugio en la naturaleza y el silencio de la sierra.

El Valle de Lecrín se abre en un territorio verde y luminoso que actúa como antesala natural a la costa. Naranjos, limoneros y huertas se integran en un paisaje de acequias moriscas y molinos antiguos. Pueblos como Padul, con su laguna ideal para la observación de aves, o Nigüelas, que alberga una almazara (Molino La Erilla) de las más antiguas del sur de Europa, ilustran la fusión entre patrimonio y agricultura fértil.

El embalse de Béznar, con sus posibilidades para deportes náuticos, y el estrecho Barranco de la Luna, cerca de Saleres, aportan actividades de turismo activo que contrastan con la serenidad de los pueblos encalados.

Costa Tropical, 73 km de playas familiares

Finalmente, la Costa Tropical despliega 73 kilómetros de litoral mediterráneo repleto de playas familiares, pequeñas calas recónditas y abruptos acantilados. Debe su nombre a un clima envidiable, de 20 grados de media anual, que ha propiciado el cultivo de frutas como la chirimoya, el mango, el aguacate y la papaya.

Almuñécar, levantada sobre los cimientos fenicios de Sexi, conserva una factoría romana de salazones y el castillo de San Miguel, mientras la bahía de La Herradura se convierte en un paraíso para la práctica del submarinismo. Motril, con su pasado vinculado a la caña de azúcar, presume de ron y de oferta de golf y deportes náuticos.

La bella Salobreña se levanta frente al mar como una montaña de casas blancas coronada por un castillo árabe, y en Calahonda y Castell de Ferro afloran calas apartadas para el relax o el snorkel. La gastronomía suma a las frutas tropicales los espetos de sardinas, el pulpo seco y la reina de las mesas, la quisquilla de Motril, sublime cocida o la plancha.

Granada es todo, lo tiene todo y lo abraza todo. Entrar en la provincia granadina es respirar arte, naturaleza, historia y gastronomía. Es acariciar la belleza que aquellos viajeros decimonónicos no pudieron esquivar.

**Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía