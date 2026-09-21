AEMET prevé un día de sol y nubes en Andalucía, con posibles lluvias y vientos moderados

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el tiempo en buena parte de Andalucía el 21 de septiembre de 2026, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles ocasionales, especialmente en la vertiente mediterránea. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en el interior oriental, bajando en el litoral. Los vientos serán flojos del este, con rachas moderadas en la costa, que podrían ser muy fuertes al comienzo del día.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de septiembre

Cielo despejado y ambiente caluroso en Sevilla

El día se pinta despejado sobre Sevilla, con un cielo que se despereza lentamente y nos regala la calidez del sol desde temprano. Con temperaturas que rondan los 21 grados al amanecer, la jornada irá ganando en intensidad hasta alcanzar un máximo de 35 grados por la tarde, lo que provocará una sensación térmica similar en su pico. El viento, aunque predominante del este, soplará moderadamente, creando un ambiente ideal para disfrutar al aire libre, a pesar de que su velocidad puede hacer que nos sintamos un poco más frescos.

A medida que avanza la tarde, el ambiente se tornará algo más pesado, pero no se prevén lluvias, lo que permite que el sol brille con fuerza hasta cerca de las ocho y media de la noche. Con un rango de temperaturas que se mantendrá entre los 21 y 32 grados, Sevilla será un lugar acogedor para pasear y aunque la humedad baje en la noche, el calor del día todavía se hará notar. ¡Un perfecto cierre de jornada bajo un cielo radiante!

CÃ³rdoba: brisa fresca y posibles lluvias

El amanecer en Córdoba se siente diferente, como si el aire pesado anticipara sorpresas en el transcurso del día. Las nubes comienzan a agruparse en un cielo que anuncia cambios, mientras una brisa fresca empieza a soplar. A medida que avanza la mañana, la temperatura oscilará entre 17 y 31 grados, pero no se descarta una fuerte presencia de viento con ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría alterar la tranquilidad habitual.

Por la tarde, la situación se tornará más inestable, con una sensación térmica alcanzando los 35 grados y un 100% de humedad que hará que el aire sea especialmente denso. Se prevé un descenso en las temperaturas durante la noche, con mínimas de 16 grados. Es un día para estar preparado; mejor llevar paraguas y vestir a capas, ya que las lluvias podrían aparecer de imprevisto.

En Huelva, día soleado y tranquilo para pasear

La jornada se presentará con un tiempo estable, marcado por un cielo mayoritariamente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, las brisas serán suaves, creando un ambiente agradable para disfrutar de un paseo.

Ideal para aprovechar al máximo el día, se sugiere disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni cambios bruscos en el tiempo. Un ambiente tranquilo permitirá a los vecinos disfrutar de su rutina diaria con total serenidad.

Cielo despejado y ambiente agradable en CÃ¡diz

Este miércoles, Cádiz despierta con un cielo mayormente despejado que promete una jornada agradable. La mañana se presenta suave, con temperaturas que rondan los 23 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 31 grados debido a la moderada humedad del 35%. Con vientos del este soplando a 30 km/h, es posible que se presenten rachas fuertes de hasta 50 km/h, así que es prudente sujetarse bien. La tarde continuará con cielos igualmente despejados, alcanzando un máximo de 30 grados y sin una pizca de lluvia a la vista.

A medida que la tarde avanza, el ambiente se sentirá un poco más cálido, pero sin descompensaciones extremas. La noche caerá sobre la ciudad sin advertencias de lluvia, con temperaturas que descenderán hasta los 23 grados. Con 12 horas de luz para disfrutar, es un buen momento para pasear por las encantadoras calles de Cádiz y disfrutar de su belleza.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables de 18 grados, lo que invita a salir a disfrutar del aire fresco. A medida que avance el día, el termómetro se elevará, alcanzando los 33 grados por la tarde, con una ligera brisa de viento que hará la jornada más llevadera.

Es un día ideal para vestirse con ropa ligera y cómoda y no olvides tus gafas de sol, ya que el sol brillará intensamente. Así que, si tienes planes al aire libre, ¡aprovéchalos!

Cielo despejado y brisa suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una brisa suave, mientras que la temperatura mínima se sitúa en 20 grados. A medida que la mañana avanza, la sensación térmica alcanzará los 21 grados y se prevé un ligero aumento en la humedad. Por la tarde, el mercurio se elevará hasta los 29 grados, acompañado de vientos moderados de hasta 10 km/h.

A lo largo de la jornada, se mantendrá una leve probabilidad de lluvia en la madrugada, pero se espera que la tarde-noche transcurra sin precipitaciones. Es recomendable aprovechar el periodo de sol para actividades al aire libre, manteniendo en cuenta que la sensación térmica máxima alcanzará los 28 grados, lo que puede resultar un tanto caluroso.

Granada: ambiente soleado y cálido hoy

Esta mañana se presenta un tiempo despejado en Granada, con temperaturas agradables que rondan los 16 grados y una ligera brisa que hace el ambiente más refrescante. A medida que avance el día, el calor irá en aumento, alcanzando unos cómodos 32 grados en su punto máximo, sin posibilidad de lluvia ni nubes que alteren el cielo soleado. Para disfrutar de este día veraniego, no olvides llevar ropa ligera y unas gafas de sol, ideales para resguardarte del radiante sol que brillará hasta caer la noche.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, ideal para disfrutar de la tranquilidad de la mañana en Almería. A medida que avance el día, la temperatura mínima de 19°C dará paso a un ambiente más cálido, alcanzando los 30°C por la tarde, mientras el viento soplará moderadamente del este a 20 km/h.

A pesar de la agradable jornada, se prevén rachas de viento de hasta 30 km/h, lo que puede aportar frescor al ambiente. Por la tarde, el cielo mantendrá su estado limpio, pero no se descartan algunas nubes hacia el anochecer. Llevar una chaqueta ligera puede ser una buena idea para disfrutar de la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET