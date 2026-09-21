Cielo nuboso que se tornará muy nuboso a lo largo del día, con un aumento de temperaturas máximas en el prelitoral de Barcelona. El viento será flojo al principio, pero ganará fuerza moderada en el litoral. En toda la provincia, el clima mostrará variaciones. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, presentando un azul claro que invita a disfrutar del día. Las temperaturas, que oscilarán entre los 19 y 31 grados, prometen calidez a medida que avanza la jornada. Aunque los vientos soplarán de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, no hay riesgo de lluvia que estropee los planes al aire libre, lo que permitirá disfrutar de más de 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:50.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá cálido y acogedor, con bajas probabilidades de chubascos, lo que añade un toque de tranquilidad a las actividades al caer la tarde. La humedad será moderada, evitando una sensación pesada en el ambiente. Con el sol iluminando la ciudad, será una jornada ideal para paseos y disfrutar del buen tiempo barcelonés.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y viento fuerte

El amanecer en L’ Hospitalet de Llobregat nos regala cielos grisáceos mientras el viento comienza a soplar con fuerza, presagiando un día de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, la temperatura será fresca, rondando los 18 grados, con una sensación térmica similar que invita a abrigarse un poco más antes de que el sol complete su salida a las 07:38.

A medida que el día progresa, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h y aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja por la mañana, se podría prever un descenso térmico significativo por la tarde, con máximas de 31 grados. Con el aumento de la humedad que podría alcanzar hasta el 75%, es recomendable llevar paraguas o una chaqueta ligera.

Ambiente cálido con brisa ligera en Badalona

El día amanece en Badalona con un tiempo cálido y sin rastro de lluvia, ya que la probabilidad de precipitación es nula. A medida que el sol asoma a las 07:37, el cielo se presenta despejado, lo que permitirá que la temperatura progrese hasta alcanzar los 31°C a lo largo de la jornada. Sin embargo, la sensación térmica puede ser más elevada, llegando a sentirse como 31°C, especialmente por la tarde, cuando el ambiente se volverá un poco pesado debido a la alta humedad del 80%.

Durante estas horas de luz, que se extenderán hasta las 19:49, el viento soplará de manera moderada desde el sureste, alcanzando una velocidad media de 10 km/h y con ráfagas que, aunque no superan los 30 km/h, podrían dejarse sentir. Así que, si bien será un día cálido y agradable, es posible que algunas personas perciban un poco de bochorno en el aire, muy típico de esta época del año en la costa.

Ambiente estable con brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 33 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y se espera una jornada sin grandes cambios, con una brisa suave que acompañará la tarde, lo que aportará una agradable sensación térmica.

Un día perfecto para disfrutar de un paseo por los parques o simplemente relajarse en una terraza. Aprovechar el ambiente tranquilo podría ser la mejor manera de equilibrar las actividades diarias y la desconexión.