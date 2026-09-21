Precio de la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina hoy lunes y dónde repostar más barato en las principales ciudades andaluzas
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Comenzamos una nueva semana con cientos y cientos de coches en las carreteras andaluzas, por lo que son muchos los conductores que tendrán interés en saber cuánto se paga hoy por el combustible. Lo cierto es que esta duda es algo constante y más sabiendo de qué manera los precios suben y bajan constantemente. Toma nota entonces, porque estos son los precios de la gasolina hoy 21 de septiembre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de los datos que aparece en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.680 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.691 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.747 €/l.
- E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Arahal. Avenida Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1.749 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.949 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.989 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.989 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.719 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.735 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.741 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.741 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.769 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.819 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, 9. Precio: 1.819 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.949 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, parcela 2, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 2.029 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.039 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.797 €/l.
- Plenergy. Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: 1.797 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.799 €/l.
Precio d la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.769 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.789 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.807 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.809 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.878 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.960 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.999 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.999 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.019 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 2.029 €/l.
- Agla Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 2.037 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 2.039 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.699 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.719 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.779 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.798 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Marbella. Calle Plata, 44, Polígono La Ermita. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.749 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.769 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.769 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.779 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.945 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.960 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.978 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.739 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.773 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.789 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.795 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.798 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.769 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.769 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.859 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.869 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.909 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.925 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.712 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.739 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Área de Servicio de La Peza. La Peza. Carretera de Granada, km 11. Precio: 1.749 €/l.
- Libre. Huéscar. Carretera A-330, km 28,3. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.769 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
Ahora ya sabemos dónde repostar este lunes en las principales ciudades andaluzas, pero en el caso de que desees saber precios en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y hacer tú propia búsqueda con resultados en forma de listado como los que acabamos de ver, pero también en forma de mapa, como este que tienes a continuación, a modo de ejemplo de la zona de Sevilla: