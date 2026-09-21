Duncan Haldane, premio Nobel de Física en 2016: «La ciencia avanza cuando alguien descubre algo que nadie esperaba»

Grandes científicos ya habían avisado de la importancia de no poner límites a la curiosidad, pero el premio Nobel de Física de 2016 Duncan Haldane fue un paso más allá y apostó por intentar romper con lo establecido.

«La ciencia avanza cuando alguien descubre algo que nadie esperaba», es una frase de Haldane que lo resume a la perfección. De hecho, es más relevante si se tiene en cuenta que la pronunció durante un encuentro con jóvenes investigadores y especialistas internacionales.

Y es que, para Haldane, investigar no consiste únicamente en confirmar modelos conocidos. Los resultados más interesantes aparecen cuando un experimento o una teoría nos obligan a replantear una explicación anterior y abren una dirección que nadie había previsto.

La idea de Duncan Haldane para que la ciencia progrese más rápido

«La ciencia avanza cuando alguien descubre algo que nadie esperaba» no es más que un resumen de la metodología de trabajo de Duncan Haldane.

Por ejemplo, durante los años ochenta trabajó sobre cadenas de átomosmagnéticos y modelos teóricos de electrones en determinados materiales, donde encontró comportamientos que no encajaban con las clasificaciones habituales.

Sus resultados demostraron que la topología, una rama de las matemáticas, podía utilizarse para explicar estados de la materia difíciles de describir. Aquellas ideas, muy abstractas cuando fueron formuladas, terminaron convirtiéndose en una parte central de la física de la materia condensada.

Por qué Duncan Haldane es un ejemplo de perseverancia en el mundo científico

Otro aspecto a tener en cuenta de la frase de Haldane es que la ha dicho en España, concretamente en San Sebastián durante una escuela internacional dedicada precisamente a la materia topológica.

De hecho, sirve como ejemplo de cómo es importante romper con lo que damos por sabido en la ciencia y por qué es necesario especializarse en un tema concreto.

Haldane ha aprovechado para comentar cuánto ha cambiado su ámbito de estudio desde que recibió el premio Nobel de Física en 2016, y cómo una idea puede necesitar años hasta encontrar una confirmación experimental.

Hay que tener en cuenta que algunos de los trabajos fundamentales de Haldane fueron formulados décadas antes de que determinadas predicciones pudieran observarse directamente en laboratorio.

Quién es Duncan Haldane, ganador del premio Nobel de Física de 2016

Frederick Duncan Michael Haldane nació en Londres en 1951 y estudió en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo su doctorado en 1978 bajo la supervisión de Philip Anderson, premio Nobel de Física en 1977.

Su formación quedó ligada desde el principio a la física teórica y, especialmente, al estudio de cómo se comporta la materia cuando aparecen efectos cuánticos difíciles de explicar mediante modelos clásicos.

Después de trabajar en instituciones de Francia y Estados Unidos, Haldane se incorporó a la Universidad de Princeton, donde ha desarrollado buena parte de su carrera.

Pese a que el reconocimiento le llegó con el Nobel en 2016, buena parte de su prestigio procede de trabajos publicados en los años ochenta que terminaron abriendo nuevas líneas de investigación décadas después.

Entre ellos se encuentran sus estudios sobre cadenas de espines y el modelo que lleva su nombre, fundamentales para demostrar que podían existir fases topológicas de la materia con propiedades muy distintas a las conocidas hasta entonces.