Una multitudinaria protesta bloquea la frontera de El Tarajal al grito de «¡Ceuta será la tumba del sanchismo!»

Miles de vecinos de Ceuta se han vuelto a echar a las calles para alzar la voz contra la invasión que sufrieron el pasado 30 de julio. Los caballas, hartos de la dejadez del Gobierno, han protagonizado una gran manifestación en El Tarajal, bloqueando la frontera, en la que se han escuchado gritos de «¡Sánchez, dimisión!», «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» o «¡Ceuta será la tumba del sanchismo!».

En la concentración también han clamado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al grito de «¡Marlaska, canalla, defiende a los caballas!». Además, los cientos de ceutíes que han participado en esta protesta han portado banderas de la ciudad autónoma y de España y una gran pancarta en la que se podía leer «SOS Ceuta invadida».

Hasta la zona también se han desplazado cientos de motoristas para escoltar a los vecinos que han marchado andando. Algunos de ellos portaban camisetas con mensajes de «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».

Desde que tuvo lugar la invasión, son muchas las protestas que se han desarrollado en la ciudad autónoma contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, todos los ministros que se han desplazado a la ciudad autónoma en estos dos meses han sido recibidos entre abucheos y gritos de «¡Dimisión!». Especialmente dura fue la protesta contra la titular de Sanidad, Mónica García, que recibió los reproches de los médicos por el abandono al que los ha sometido en plena crisis sanitaria.

Acampada frente a la delegación del Gobierno

Este sábado tuvo lugar otra concentración, esta vez frente a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Los vecinos acamparon frente al edificio institucional para exigir soluciones y reclamar mayor protección para menores, mayores y personas dependientes. Convocados por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, los asistentes han escuchado en la plaza de los Reyes la lectura de un manifiesto y han advertido de que mantendrán las movilizaciones mientras la situación no mejore.

Esta protesta se desarrolló de forma pacífica bajo los lemas Por los derechos de los niños de Ceuta y Ceuta es España. Los convocantes denunciaron que la situación que comenzó el pasado 30 de julio con la llegada de miles de inmigrantes se prolonga desde entonces y rechazaron que termine convirtiéndose en parte de la normalidad de los ceutíes.

Los vecinos llevaron simbólicamente los asentamientos ilegales del Trampolín hasta las puertas de la Delegación con tiendas de campaña, ramas y pequeñas construcciones que imitan las chabolas y puestos improvisados ocupan parte de la plaza de los Reyes. Una reproducción a pequeña escala del asentamiento del litoral colocada justo frente a la representación del Gobierno en la ciudad autónoma.