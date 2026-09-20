El PP clama contra Diana Morant por su acto en Alicante, la gran olvidada del Gobierno: «Ha venido a reírse de la provincia»

La conferencia política del PSOE en la Universidad de Alicante se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para la ministra Diana Morant, secretaria general del PSPV. El acto de este fin de semana en la Facultad de Económicas que debía lanzarla en las encuestas se ha conocido más por las revelaciones de la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, sobre el plan Ceuta para los menas, tal como ha publicado OKDIARIO; por las denuncias públicas de que ha sido objeto ese mismo acto por llenar una facultad universitaria con cartelería y símbolos del partido en un día lectivo. Y debido finalmente al monumental enfado que ha generado en la ciudad que en los baños de la facultad donde se celebra el acto apareciera la figura de una Bellea del Foc, la reina de las fiestas de la ciudad de Alicante, con una cinta con los colores de una bandera catalana alrededor del tronco, tal como ha revelado este viernes pasado también OKDIARIO.

A todo ello, desde el PP se ha sumado en las últimas horas la sensación de agravio que siente toda la provincia desde hace casi un lustro, porque el Gobierno de Sánchez y Diana Morant ha situado durante cuatro años consecutivos a la de Alicante como la provincia colista en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): «Ha venido a reírse de Alicante», ha manifestado el presidente provincial del PP en esta provincia, Toni Pérez, respecto al cónclave socialista de Diana Morant.

Toni Pérez ha sostenido que el PSPV «puede elegir a la candidata que quiera y hacerlo a dedo», en referencia a la propia Diana Morant, «pero no puede venir a reírse de los alicantinos tras cuatro años situando a los alicantinos en el vagón de cola de las inversiones» de esos presupuestos generales del Estado.

El presidente del PP en la provincia de Alicante ha acusado también a los socialistas de vulnerar «en un día lectivo las mínimas normas de respeto al empapelar desde primeras horas diferentes espacios de la Universidad de Alicante con una performance con muy poco gusto», en referencia, esto último, a la figura de la Bellea del Foc pegada al espejo del baño de mujeres de la Facultad de Económicas con la bandera catalana.

Toni Pérez ha considerado que Alicante «no les importa» a los socialistas: «Nos siguen teniendo como esa provincia que produce, que genera empleo y riqueza como pocas, pero que, aun siendo la cuarta provincia de España en población y la quinta en Producto Interior Bruto (PIB), no tienen en cuenta a la hora de inversiones en infraestructuras muy necesarias o a la hora de aplicar políticas e inversiones que, siendo equitativas, realmente nos igualen con el resto de territorios».

Frente a todo ello, Toni Pérez ha reclamado «un cambio» en el Gobierno de España, que «apueste por la prosperidad» para la provincia de Alicante. Y ha pedido al propio Sánchez que convoque elecciones «para que Alicante pueda volver a contar con España».