¿Qué pasó con los muñecos de Trancas y Barrancas? Damián Mollá revela un robo dentro de ‘El Hormiguero’

Uno de los formatos televisivos más conocidos y vistos de la parrilla televisiva española es, sin lugar a dudas, El Hormiguero. El programa, presentado por Pablo Motos, lleva dos décadas amenizando las noches de la mano de su propuesta diaria. Y es que, de lunes a jueves, el público tiene la oportunidad de ver cómo rostros conocidos pasan por el plató para vivir la experiencia del programa de primera mano. De hecho, durante años, hemos podido ver a Trancas y Barrancas, las icónicas y legendarias hormigas del formato, interactuar con grandes estrellas del cine, la televisión, el deporte y muchos otros ámbitos.

Trancas y Barrancas son la base de El Hormiguero. Y es que es imposible llevar a cabo un programa sin la presencia de estas criaturas tan cómicas. Asimismo, como es bien sabido, el papel de estos personajes es realizado por Juan Ibáñez, que utiliza la marioneta de Trancas, y por Damián Mollá, que interpreta a Barrancas. Una labor irremplazable y con la que se han ganado el corazón de todos los espectadores e invitados. Pero, tal y como han confesado recientemente, el uso diario de estos muñecos conlleva un desgaste y, con ello, diversos problemas.

Damián Mollá se sincera sobre el robo de Trancas y Barrancas: «Fue alguien de dentro de ‘El Hormiguero’»

Damián Mollá ha acudido como invitado al programa de LOVIN’ YOU, de Onda Cero, y ha hablado un poco de lo que supone el desgaste de estas marionetas. «En realidad, hay un gran problema con eso, porque las hormigas sí se hacen viejas, les salen pelotillas, se van estropeando, sobre todo se corroen por dentro… Eso es una faena porque cuando ya está corroida por dentro no la puedes ya mover bien y pierde toda la gracia», comienza explicando.

«El hombre que las hace, que es un chico fantástico, pues no tiene un molde, entonces no es una cosa que tú digas ‘mándame otra nueva y ya está’. Él tiene que hacerla y a ver qué pasa», comenta. Por lo tanto, ninguna queda igual a la anterior. «Mis favoritas eran las primeras de todas», confiesa. Asimismo, ha comentado que el cambiarlas equivale a que estén hechas de otro material. Una situación que, a veces, dificulta bastante su uso.

«Si la hormiga está dura, te revienta el brazo. Entonces, hasta que no te haces a ella y la ablandas, pues tienes tres meses fastidiado», comenta por experiencia. Fue entonces cuando reveló que, incluso, han llegado a robar a las Trancas y Barrancas originales. Un dato con el que dejó al entrevistador sin palabras. «En total hemos tenido, yo creo que 4 o 5… Creo que han sido 4 y unas las robaron, que desaparecieron», contó. «¿Ah, sí? Un fetichista», quiso saber el presentador. «Sí, y fue alguien de dentro de El Hormiguero, pensamos, no sabemos quién fue», concluye. Unas declaraciones con las que el colaborador no ha dejado indiferente.