¿Quién va esta semana a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados de Pablo Motos

El Hormiguero encara su segunda semana de la temporada con una mezcla habitual de actualidad, cine, series, música y conciertos. Después de estrenar su nueva película y ganar a La Revuelta en todos sus enfrentamientos para liderar con autoridad, Pablo Motos busca seguir siendo el rey del prime time de la televisión. Repasamos, día a día, quiénes pasarán por la mesa de Trancas y Barrancas del 14 al 17 de septiembre.

Lunes, 14 de septiembre: Juan Vivas y Leo Harlem

La semana empieza con la mirada puesta en la actualidad. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, visita el programa por primera vez para abordar la delicada situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Con él se hablará de los problemas que se están viviendo y las pocas soluciones que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se están dando. Después, la noche cambiará por completo con la llegada del humor de Leo Harlem, que presenta su nueva película, Un plan perfecto, en la que interpreta a un veterano ladrón retirado.

Martes, 15 de septiembre: José Coronado y Martiño Rivas

Visita de lujo con dos grandes nombres de la interpretación española como son José Coronado y Martiño Rivas, que acuden al plató para presentar su nueva serie, El problema final, que se estrena en Netflix el próximo 25 de septiembre. La ficción está basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, otro de los invitados habituales de El Hormiguero.

Miércoles, 16 de septiembre: Pablo López

El toque musical de la semana llega de la mano de Pablo López, que presenta su nuevo disco, titulado El cuatro, que se publicará el próximo 18 de septiembre, que será el primero en seis años después de la publicación de Unikorno. El malagueño se encuentra además inmerso en su gira El niño del espacio, con la que recorre distintos puntos de España durante este 2026.

Jueves 17 de septiembre: Julio Iglesias Jr.

La semana se cierra con la visita de Julio Iglesias Jr., que llega a España para presentar la amplia gira que llevará a cabo por todo el país con el espectáculo Julio Iglesias Experience World Tour. En él, el cantante interpreta los grandes clásicos de su padre en un show cargado de energía, elegancia y emoción. En su charla, además, podrá hablar de su vida actual y podrá encontrarse con Tamara Falcó, su hermana, que el mismo jueves estará en el plató para formar parte de la tertulia de actualidad del programa, siendo una de las pocas veces que últimamente veremos a los hermanos juntos.

Todos estos invitados estarán desde el lunes y hasta el jueves en la mesa de Pablo Motos a partir de las 21:45 h. El programa ha logrado en sus primeros días después del verano liderar con autoridad, llegando a vencer a los partidos de la Champions League y al estreno de Supervivientes All Stars el pasado jueves durante la franja en la que ambos programas compitieron.