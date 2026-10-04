El pueblo murciano al que Edu Soto ha dedicado un plato en ‘MasterChef Celebrity Legends’

MasterChef Celebrity Legends se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de la temporada. Cada lunes, en horario prime time, el público tiene la oportunidad de ver a las celebridades demostrar sus dotes culinarias frente a grandes chefs como Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja. Sin embargo, uno de los grandes protagonistas del programa de este pasado lunes ha sido Edu Soto. Y es que el humorista quiso rendir homenaje al municipio murciano del que proceden sus padres, con uno de sus cocinados. Pues, aunque él es originario de Cataluña, siempre ha tenido una fuerte conexión con el pueblo de sus padres.

Tal y como informó, su plato era un homenaje a su familia, a su infancia y a la casa de su abuelo. Por ello, cocinó una dorada al horno envuelta en hojas de higuera. Un plato que no destaca por ser demasiado laborioso. Pero, a veces, menos es más. Y es que el participante logró realizar el mejor cocinado del reto, imponiéndose de manera superior a sus compañeros. El municipio de Águilas ocupa un lugar muy importante en su corazón. Por ello, quiso homenajearle de la mejor manera que sabía hacer.

Edu Soto se sincera: «Es un olor que me transporta a Águilas»

«Ayer, hoy y siempre, Águilas en la mente», fue el título con el que bautizó su plato. Así pues, el humorista le contó a los jueces el motivo por el que este cocinado era muy personal para él. Un tema con el que captó la atención de todos. «Es una frase que escribió mi tío en unas camisetas cuando inauguramos la casa de mi abuelo en Águilas. Yo tenía 16 años. Soy catalán, pero mi madre y mi padre son aguileños», comenzó diciendo.

Los elementos escogidos para su plato fueron muy bien pensados. Pues, las hojas de las higueras tienen un vínculo importante con el municipio. «Mi abuelo tenía una finca con higueras y es un olor que me transporta a Águilas», confesó. Así pues, la cata del plato fue completamente satisfactoria para Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja. Pues, consideraron que la cocción del pescado era perfecta. Además, la historia que envolvía el plato fue la guinda que le sirvió para alzarse con la victoria.

«Se lo dedico a mi tío Julio, que falleció hace tres añitos», dijo. Debido a su victoria, Edu Soto fue premiado con 4.000 euros para entregarlos a una causa solidaria. Así pues, el aspirante comunicó que destinaba su premio a la ONG Mil y un Sueños, una organización que ayuda a niños enfermos a cumplir sus deseos.

Así es Águilas, el pueblo del que habla Edu Soto

Tal y como se ha podido saber, este municipio murciano destaca por sus más de 28 kilómetros de costa. Un lugar ideal donde sus habitantes tienen la oportunidad de vivir rodeados de un paraje natural de portada. Asimismo, destacadas son las localizaciones de la playa de La Carolina, la cala de Los Cocedores y el entorno protegido de Cuatro Calas.

Además de sus tradiciones y su entorno, Águilas enamora con su gastronomía. Y es que el pescado procedente de la lonja, los arroces marineros y la gamba roja son la base de su historia. Por lo tanto, no es de extrañar que Edu Soto haya escogido cocinar una dorada para realizar su homenaje.