Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 también han dejado sus resultados en Ceuta y Melilla, dos territorios que cuentan con una representación específica en las Cortes Generales. Cada una elige un diputado para el Congreso y dos senadores.

Resultados de las elecciones generales del 29-N en Ceuta

Ceuta dispone de un diputado en el Congreso de los Diputados y dos representantes en el Senado. Por tanto, el resultado tiene una particularidad, la candidatura que consigue más votos obtiene el único escaño de la Cámara Baja.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada en Ceuta y consiguió el único diputado en juego, con 12.918 votos. El PSOE quedó en segunda posición, con 11.332 sufragios, mientras que Vox obtuvo 7.742 votos y Sumar consiguió 812.

En el Senado, el PP también consiguió los dos representantes que correspondían a la ciudad autónoma. Los candidatos elegidos fueron Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam Al Lal.

Los resultados definitivos del 29-N permitirán comprobar si el Partido Popular mantiene esa representación o si alguna de las otras candidaturas consigue hacerse con el diputado o los dos puestos en la Cámara Alta.

Resultados de las elecciones generales del 29-N en Melilla

Melilla también elige un diputado para el Congreso y dos senadores. En esta ciudad autónoma, el recuento permitirá conocer qué candidatura consigue el único escaño de la Cámara Baja y qué candidatos obtienen representación en el Senado.

En los anteriores comicios generales, celebrados en julio de 2023, el Partido Popular ganó en Melilla con 13.369 votos, equivalentes al 49,2% de los sufragios. El PSOE obtuvo 6.892 votos (25,4%), mientras que Vox consiguió 4.345 (16%).

En el Senado, el PP logró igualmente los dos escaños correspondientes a Melilla. Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu e Isabel María Moreno Mohamed fueron los candidatos elegidos.

Los resultados del 29 de noviembre permitirán comprobar si se mantiene el reparto de representación de las anteriores elecciones o si se produce un cambio en el único diputado y los dos senadores de la ciudad.

Cuántos diputados y senadores eligen Ceuta y Melilla

Las dos ciudades autónomas cuentan con la misma representación en las Cortes Generales:

Ceuta: un diputado en el Congreso y dos senadores.

Melilla: un diputado en el Congreso y dos senadores.

En total, ambas ciudades eligen dos diputados y cuatro senadores.

El Congreso y el Senado utilizan sistemas de elección diferentes. En el Congreso, cada ciudad autónoma tiene un único escaño, mientras que en el Senado los ciudadanos eligen directamente a los candidatos que ocuparán sus dos puestos.

Los resultados definitivos permitirán conocer el reparto de representación de Ceuta y Melilla en la nueva legislatura.

Resultados Ceuta elecciones 29-N

Resultado Melilla elecciones 29-N