En plena jornada electoral, con el escrutinio prácticamente completado y el Partido Popular como ganador de las elecciones, son muchos los españoles que han recurrido a un conocido refrán para expresar sus dudas e incertidumbres ante el escenario político que se abre. «Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer» es una de las expresiones que más se ha compartido en redes sociales, especialmente entre quienes observan con cautela la posibilidad de un nuevo gobierno. Y es que, ante los cambios y la incertidumbre sobre el futuro, hay quienes prefieren quedarse con una situación que ya conocen antes que arriesgarse a descubrir si lo que está por venir puede ser todavía peor.

Pero ¿qué significa realmente este popular refrán español y en qué situaciones se utiliza?

¿Qué significa «Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer»?

El refrán «Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer» expresa la preferencia por mantener una situación conocida, aunque no sea perfecta o incluso tenga aspectos negativos, antes que arriesgarse a cambiarla por otra cuyo resultado es completamente incierto.

En otras palabras, esta expresión popular hace referencia al miedo a lo desconocido y a la prudencia ante los cambios. Una persona puede estar descontenta con su trabajo, su situación económica o sus circunstancias personales, pero aun así preferir conservar lo que tiene antes que aventurarse a probar algo nuevo sin saber si será mejor.

La idea que transmite es que aquello que ya conocemos, con sus defectos y virtudes, puede ofrecer una seguridad que no encontramos en lo desconocido. No significa necesariamente que lo actual sea bueno, sino que cambiarlo implica asumir un riesgo.

¿Cuál es el origen del refrán?

«Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer» forma parte del refranero popular español, transmitido de generación en generación. Como sucede con muchas expresiones tradicionales, no tiene un autor conocido ni una fecha concreta de creación.

Su popularidad se explica por la sencillez del mensaje que transmite: la experiencia y el conocimiento de una situación pueden proporcionar una sensación de seguridad frente a la incertidumbre que acompaña a cualquier cambio.

Se trata de una enseñanza popular que invita a reflexionar sobre los riesgos de abandonar algo conocido para apostar por una alternativa que todavía no se ha experimentado.