Marcos Llorente no ha tardado en celebrar la derrota del PSOE y la izquierda en las elecciones. El futbolista del Atlético aprovechó la derrota de Pedro Sánchez en el 29-N para presumir a su manera de la victoria de la derecha repleta de lujos con dos latas de caviar y dos botellas valoradas en más de 1.000 euros. Una reacción que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Horas antes de que arrancaran las votaciones, Llorente ya había calentado la jornada electoral: «Hoy toca decidir. Mañana, asumir». Un discurso después de haber estado estos últimos meses enzarzado con el Gobierno por sus últimos escándalos, como el accidente ferroviario en Urda. Una guerra en la que ha tenido varios encontronazos con representantes políticos como Óscar Puente, entre muchos otros. De hecho, la última crítica que recibió fue la que ha usado para devolver el golpe.

Ocurrió hace unos días después de que publicase un vídeo dando de comer a su hija caviar. Un gesto que le provocó muchas críticas de la izquierda, como la de Gabriel Rufián. Se la guardó y ha esperado a los resultados electorales para publicar un vídeo en su casa con dos latas de lujo de caviar y dos botellas. Una de champán y otra de vino. Ambas de lujo que superan los 1.000 euros cada una. Todo ello junto con la canción de Nino Bravo ‘Un beso y una flor’. Una publicación que también ha compartido su compañero del Atlético, Álex Baena.