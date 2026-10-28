Marcos Llorente estalla contra Óscar Puente y Courtois y Carvajal le aplauden: «¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter?»

Marcos Llorente ha estallado en redes sociales contra Óscar Puente tras el choque de trenes en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 46 muertos y 40 heridos graves. El jugador del Atlético de Madrid no se ha mordido la lengua, y menos después de que el Ministro de Transportes hiciera bromas hace unos días sobre el estado de los trenes en España en la televisión pública, y Courtois aplaudió su mensaje.

«Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?», le recrimina Llorente a Puente en un comunicado emitido en la historia de su perfil de Instagram. Un mensaje que fue compartido por el guardameta del Real Madrid en su historia, acompañado de unos emoticonos de aplausos.

Llorente exigió «seriedad, seguridad y respeto» a Puente: «Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto». «Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen», añadió.

En última instancia, Llorente le recalcó a Puente que «Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare».

Un discurso muy aplaudido

El discurso de Marcos Llorente ha sido muy aplaudido por varios compañeros de profesión. Cuando sucede una tragedia, los colores se quedan a un lado y todos se unen. No solo Courtois aplaudió su mensaje, también Dani Carvajal. El ex del Real Madrid y ahora lateral del Getafe compartió el mensaje en su cuenta personal.