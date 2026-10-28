El equipo de fútbol de Urda ruega ayudas por el accidente de tren: «Necesitamos ropa, comida, agua y servicios médicos»
El CD Urda se ha movilizado en redes sociales pidiendo productos de primeros auxilios
El equipo toledano entrena a escasos kilómetros donde ha ocurrido la tragedia
Sigue en directo el accidente ferroviario
El CD Urda pide desesperadamente ayudas para los heridos del trágico accidente ferroviario en Toledo. A raíz de las más de 50 víctimas mortales después de un brutal choque entre un AVE y un Iryo en el que viajaban 397 y 146 pasajeros, respectivamente. Es por ello que el club toledano se ha querido volcar rápidamente para socorrer y pedir públicamente a la civilización su colaboración con productos de primera necesidad y primeros auxilios como muestra de humanidad.
A pesar de que el equipo se encontraba preparando un partido de primera autonómica contra el U.D Santa Cruz, el accidente de tren a escasos kilómetros de sus instalaciones hizo que lanzasen un mensaje pidiendo ayuda: «Nuestras máximas condolencias a los familiares de los muertos y heridos de esta catástrofe. Pedimos desde aquí ayudas, por muy mínimas que sean: ropa, comida, agua, transportes, servicios médicos…con un poco todos, hacemos mucho. ¡Mucha fuerza!», escribieron en un comunicado.
El CD Toledo también ha mostrado sus condolencias en redes sociales: «Expresamos nuestra más profunda consternación y dolor por el trágico accidente ferroviario ocurrido en nuestra provincia. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, y toda nuestra fuerza y solidaridad a los heridos y afectados. Nos unimos al dolor de toda la provincia y agradecemos la labor de quienes trabajan sin descanso en las tareas de asistencia».
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