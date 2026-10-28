El fútbol español se vuelca con la tragedia ferroviaria en Urda: «Nuestros pensamientos están con ellos»

La colisión entre Iryo y un AVE en la localidad toledana de Urda ha dejado al menos 46 muertos, según informa Protección Civil. Los trenes han chocado este miércoles a las 08:54 horas. Los sanitarios están atendiendo a decenas de heridos en diferentes estados. La RFEF, la Liga y los equipos del fútbol español no han tardado en reaccionar y han emitido diferentes comunicados para solidarizarse con las víctimas de una nueva tragedia ferroviaria.

Comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas.

Comunicado de la Liga

Desde LALIGA queremos expresar nuestro más profundo a pesar del trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo y transmitimos nuestro pésame a los familiares de las víctimas. Nuestros pensamientos están con todas las personas heridas y afectadas.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. desea expresar su más profunda consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

El club quiere trasladar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su cariño y solidaridad a los heridos y a todos los afectados por este terrible accidente.

El Real Madrid quiere transmitir todo su apoyo a los servicios de emergencia y a todos aquellos que están trabajando en las labores de asistencia, y se une al dolor de todos los afectados en estos momentos de enorme tristeza.

Comunicado del FC Barcelona

El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo). El Club quiere transmitir su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como desear una pronta recuperación a todas las personas heridas.

Comunicado del Atlético de Madrid

Nos unimos al dolor por las víctimas del terrible accidente ferroviario que se ha producido esta mañana en la provincia de Toledo.

Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos.

Comunicado del Sevilla FC

El Sevilla FC desea enviar sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el trágico accidente de tren producido este miércoles en la provincia de Toledo y desea una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas. Descansen en paz.

Comunicado del Valencia CF

El Valencia quiere transmitir sus más sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del trágico accidente de tren ocurrido esta mañana en Toledo. Igualmente, queremos enviar nuestro apoyo a todos aquellos que trabajan sin cesar en las labores de rescate. DEP

Comunicado del Málaga CF

El Málaga CF lamenta profundamente las noticias sobre el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Desde el Club enviamos todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas, las personas afectadas y sus seres queridos. Nuestros pensamientos están con ellos, así como con los servicios de emergencia que trabajan sin descanso en la zona. La expedición malaguista, que está realizando su viaje de regreso en autobús tras el encuentro disputado ayer, sigue con consternación las informaciones sobre lo sucedido.

Comunicado del RC Deportivo

Desde el RC Deportivo seguimos con preocupación las noticias que llegan del accidente ferroviario ocurrido en Los Yébenes (Toledo).

Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos, y nuestros deseos de pronta recuperación a todas las personas afectadas.

Comunicado del Levante UD

Desde el Levante UD queremos trasladar nuestro más sentido pésame a todas las familias y amigos de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

Al mismo tiempo, deseamos una pronta recuperación a todas las personas heridas.

Comunicado del RC Celta

Desde el Celta queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

Asimismo, deseamos una pronta y completa recuperación a todas las personas heridas.

Comunicado del Getafe CF

Desde el Getafe CF queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de la provincia de Toledo. Todo nuestro apoyo y cariño en estos momentos difíciles.

Comunicado de la Real Sociedad

La Real Sociedad quiere transmitir sus condolencias a los familiares y amig@s de las personas fallecidas en el accidente ferroviario que se ha producido entre Los Yébenes y Urda (Toledo).

Deseamos también una pronta recuperación a todas las personas heridas.