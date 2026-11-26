Marcos Llorente ha vuelto a ser noticia tras responder a las críticas que despertó su vídeo dando de comer caviar a su hija de apenas un año. Personalidades como Gabriel Rufián o Alberto Garzón expresaron su rechazo ante este tipo de mensajes, y el futbolista del Atlético de Madrid ha respondido entre risas, afirmando de manera irónica que darle de comer galletas o cereales convencionales «con aceite de palma» sería más adecuado.

Hace unos pocos días, se viralizó en redes sociales un vídeo de Marcos Llorente dando de comer a su hija. Podría haber pasado desapercibido si no fuera porque la menor de un año estaba disfrutando de una lata de caviar. El lateral español publicó el vídeo bajo el título: «La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata». Esto generó tal impacto que hasta Gabriel Rufián citó el vídeo en sus redes bajo un mensaje tajante: «Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos, lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más». También se animó Alberto Garzón: «Lo primero que hay que decir es la cuestión alimentaria, y es que el caviar no está recomendado para los niños pequeños, y mucho menos para menores de dos años, porque tiene un gran contenido en sal».

Marcos Llorente no ha tardado en responder a las críticas mediante un vídeo, y lo hace riéndose de todos aquellos que le recomiendan alimentos especializados en niños. Realizó un video con la niña, y cuando esta le dice que quiere caviar, el futbolista se lo niega: «Amor, no puedes tomar caviar porque me he enterado ayer de que te puede provocar una infección, porque es un alimento crudo que tiene exceso de sal. Te puede producir problemas renales».

Dicho esto, saca un paquete de galletas y sigue hablando a la niña: «No te preocupes Amor, que tengo unas galletitas de hasta seis meses que las puedes meter hasta en el biberón. Lo único es que el segundo ingrediente es azúcar, y el tercero, aceite de palma». El futbolista sigue sacando paquetes de galletas, comentando la misma dinámica: «Esta tiene siete vitaminas y aceite de girasol alto oleico, una pasada».