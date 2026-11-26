El Paris Saint-Germain afronta el mercado de invierno con sus dos extremos titulares lesionados para toda la temporada. Primero, Kvaratskhelia y recientemente Doué han pasado por el quirófano. Por este motivo, desde los medios franceses apuntan a tres nombres claves en la lista de la dirección deportiva: Nico Williams, Antonio Nusa y Estêvão.

Al ser preguntado por esta posibilidad, Luis Enrique niega la idea de fichar a un jugador únicamente para suplir una baja: «No tenemos la obligación de acudir al mercado, no vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo. Tenemos un equipo». El técnico asturiano negó la intención de fichar, sino hacerlo con el objetivo de tapar un hueco temporal. Si compran, es con vistas a futuro.

Los tres candidatos de la lista del PSG tienen contrato vigente. Nico Williams renovó en 2025 hasta junio de 2035. Su contrato contempla una cláusula de rescisión próxima a los 90 millones de euros. El futbolista del Athletic Club viene de ganar la Copa del Mundo y firma un gran comienzo de temporada.

Por su parte, el RB Leipzig trabaja en la renovación de Antonio Nusa, ya que el extremo de 21 años acaba su contrato en 2029. El noruego lleva nueve goles y ocho asistencias en 17 partidos, consolidándose como una pieza clave del esquema de Martin Demichelis.

El último en la lista, Estêvão, fichó por el Chelsea en 2024 procedente del Palmeiras. El jugador se incorporó al club londinense en el verano de 2025, tras cumplir la mayoría de edad y disputar el Mundial de Clubes con el conjunto brasileño. Finaliza su contrato en 2033, siendo uno de los proyectos a futuro más prometedores del equipo inglés.

No es la primera vez que el Paris Saint-Germain se interesa por Nico Williams. Según el propio extremo, ya en el famoso verano de 2025 donde el FC Barcelona estuvo a un paso de ficharle, el club parisino también mostró interés: «Solo se habla del Barça, pero también tuve opción de ir a PSG y Arsenal, pero siempre quise estar en el Athletic».

Los tres nombres seleccionados por Le Parisien tienen contratos en vigor, prometiendo ser negociaciones complejas que el PSG debe decidir cuándo y cómo afrontar.