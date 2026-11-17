Nico Williams ha querido mostrar su lado más personal y hablar de una de las cuestiones que más preocupan actualmente a los ciudadanos en España, el acceso a la vivienda. El futbolista del Athletic, que disfruta de una situación económica privilegiada gracias a su carrera profesional, no ha escondido que conoce de primera mano las dificultades que atraviesan muchas familias para llegar a final de mes. De hecho, el internacional español ha recordado los problemas económicos que vivieron sus padres durante su infancia y ha reconocido que esa experiencia le permite empatizar con los que hoy tienen dificultades para encontrar un techo.

En una entrevista de hace un tiempo, el extremo explicaba que aunque su realidad actual es muy diferente a la de muchos jóvenes de su generación, no ha olvidado de dónde viene. «Soy un privilegiado por el tema del fútbol, pero sí que me toca muy de cerca», aseguraba al ser preguntado por la crisis de la vivienda. Una cuestión que conoce también por las conversaciones que mantiene con sus amigos, muchos de los cuales se encuentran con importantes obstáculos a la hora de independizarse.

«Tengo amigos de mi misma edad, incluso mayores, a los que les está costando muchísimo encontrar piso. Hemos hablado bastante sobre ello. Al final creo que el futuro de España y del mundo son los jóvenes, y creo que teniendo ciertas facilidades pues nos va a ir mejor y vamos a construir una mejor sociedad en base a ello», explica Nico Williams, que considera que se trata de un problema que necesita una solución de manera urgente.

Nico Williams y sus orígenes

Sin embargo, su reflexión no se limita al presente. Nico Williams ha recordado que su propia familia atravesó momentos complicados cuando él era pequeño, hasta el punto de tener dificultades para afrontar el pago del alquiler: «Por la situación que yo he tenido de vida, me ha tocado muchas veces no poder pagar el alquiler o muchas situaciones de la vida que han sido desfavorables para mi familia».

La historia de sus padres, Félix Williams y María Arthuer, que llegaron a España desde Ghana buscando una vida mejor, ha marcado su manera de entender este tipo de situaciones. Nico ha explicado que conoce las dificultades que atravesaron y que esa realidad sigue muy presente en su memoria. «Obviamente hablan conmigo. Por la situación que he vivido, a mí también me ha tocado pasar por momentos en los que mis padres no podían pagar el alquiler», contaba en El Mundo.

Una confesión con la que ha querido dejar claro que el problema de la vivienda no es algo que le resulte ajeno pese a su actual posición económica. El jugador del Athletic reconoce que algunos recurren a él para compartir sus preocupaciones y que intenta ayudarles desde su propia perspectiva. «Es algo que he vivido muy de cerca. Por eso mis amigos se apoyan en mí. Al final soy un chaval normal e intento darles mi punto de vista», comentaba el internacional español.