Nico Williams (24 años): «Mi madre ha sufrido mucho. Andar por el desierto descalza, muchas cosas que no le desearía a nadie»

Detrás del éxito de Nico Williams hay una historia de esfuerzo, sacrificio y superación familiar que el futbolista nunca ha querido olvidar. Ha hablado en distintas ocasiones del duro camino que recorrieron sus padres antes de establecerse en España, un viaje marcado por las dificultades y por la firme determinación de ofrecer un futuro mejor a sus hijos.

A sus 24 años, ha reconocido públicamente que gran parte de su motivación nace del ejemplo de sus progenitores, María y Félix, quienes abandonaron Ghana en 1994 con la esperanza de construir una nueva vida en Europa.

Una historia complicada

Los padres de Nico e Iñaki Williams, ocho años mayor que él y también futbolista profesional, emprendieron aquel viaje cuando María estaba embarazada de su primer hijo. La decisión respondía a la búsqueda de mejores oportunidades, aunque el camino hasta alcanzar ese objetivo estuvo plagado de obstáculos.

Con el paso del tiempo, tanto Nico como su hermano han relatado algunos de los episodios más complicados que vivieron sus padres antes de asentarse en España. Lejos de hacerlo desde el resentimiento, ambos han aprovechado esas intervenciones para poner en valor el esfuerzo que permitió que hoy pudieran desarrollar sus respectivas carreras.

Durante una entrevista con el diario AS, Nico Williams recordó el enorme sacrificio realizado por sus padres y explicó que nunca dejará de sentirse agradecido por todo lo que hicieron por él y por su hermano.

«Mis padres arriesgaron sus vidas para que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos un futuro mejor. Y lo consiguieron. Siempre agradeceré lo que mi padre y mi madre hicieron por nosotros. Son luchadores, nos inculcaron el respeto, el trabajo duro, todos los días, que nadie te regala nada», comentó al respecto.

María y Félix, los padres de Nico Williams

Nico Williams ha hablado con naturalidad de las dificultades que atravesó su madre cuando se marchó de su tierra natal. Sus palabras reflejan la dureza de una experiencia que, décadas después, continúa muy presente en la familia.

«Mi madre ha sufrido mucho. Andar por el desierto descalza, muchas cosas que no le desearía a nadie», confesó, poniendo el foco en las condiciones extremas que tuvieron que soportar sus padres antes de poder iniciar una nueva etapa en Europa.

El futbolista también quiso destacar el papel desempeñado por su padre durante aquellos años. Según explicó, Félix hizo todo lo posible para sacar adelante a la familia, incluso aceptando largos periodos de separación con el objetivo de garantizar el sustento económico.

«Todo lo que hago es por mi madre, y por mi padre también, que ha luchado como el que más. Se fue a Londres para poder tener alimento, se ha partido el lomo por nosotros», aseguró.

Respeto, constancia y esfuerzo

Las palabras del jugador dejan entrever el profundo vínculo que mantiene con sus padres y la importancia que concede a los valores que recibió durante su infancia. Para Nico, el respeto, el esfuerzo y la constancia son los pilares que marcan el ritmo de su día a día.

Esa conciencia sobre el sacrificio realizado por sus progenitores se reforzó todavía más tras un viaje a África que realizó hace algún tiempo. La visita le permitió conocer de cerca una realidad que, según contó, le hizo reflexionar sobre cómo podría haber sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes.

«Estuve en África este verano y me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiese nacido aquí», comentó entonces.

Aquella experiencia le sirvió para valorar aún más las oportunidades que ha tenido desde niño y comprender la trascendencia de la decisión que sus padres tomaron hace más de tres décadas. Un viaje que cambió el rumbo de la familia y que permitió que tanto él como su hermano pudieran crecer en un entorno completamente distinto al que habrían encontrado en Ghana.

Los problemas económicos de la familia

Aunque Nico ha compartido algunos de esos recuerdos, fue Iñaki Williams quien profundizó con mayor detalle en las dificultades económicas que atravesó la familia durante sus primeros años en España. El delantero relató parte de esa historia en una entrevista concedida al programa Salvados, donde recordó las privaciones que marcaron su infancia.

«No fue fácil que cortasen el agua y la luz porque no había para pagar las facturas», explicó. El mayor de los hermanos también recordó que la situación obligó a sus padres a pasar largas temporadas alejados de casa para poder trabajar y enviar dinero a la familia. Esa circunstancia hizo que, desde muy pequeño, asumiera una gran responsabilidad en el cuidado de Nico.

Los dos hermanos se llevan ocho años de diferencia y siempre han reconocido la estrecha relación que mantienen. De hecho, en varias ocasiones Nico ha explicado que Iñaki ejerció durante muchos años un papel muy similar al de un segundo padre, debido a las ausencias de sus progenitores por motivos laborales. Por suerte, el esfuerzo de ambos han merecido la pena y hoy pueden compartir su testimonio con una sonrisa.