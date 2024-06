El origen de Nico Williams: dónde nació, el viaje de sus padres y la polémica con su ex novia

Hablar de Nico Williams es casi obligado cuando nos referimos a los grandes talentos ofensivos del fútbol español. El extremo que milita en el Athletic Club de Bilbao es un jugador desequilibrante y que lleva muchos meses dando que hablar sobre el césped, aunque su vida personal también atrae muchas miradas y muchas preguntas, centradas en su origen, la cercanía con su familia o la relación tan especial que tiene con su hermano, el también futbolista Iñaki Williams.

Curiosamente, los Williams son una pareja de hermanos de las más destacadas del fútbol mundial en la actualidad, aunque ambos tienen una diferencia de edad bastante grande. Nico Williams es el hermano pequeño, pero también al que más potencial se le dibuja desde hace muchos años, algo que ha convertido en real y que bien le vale una convocatoria para la fase final de la Eurocopa 2024 con España, donde Luis de la Fuente le tiene como uno de sus favoritos junto con Lamine Yamal, Rodri o los franceses Le Normand y Laporte.

Precisamente, Nico Williams comparte con los dos jugadores mencionados anteriormente y también con Lamine Yamal un origen que va más allá del territorio, sobre el que circulan muchas preguntas. Sin embargo, el delantero del Athletic de Bilbao nació en España, pero no en el País Vasco como muchos piensan, por su relación con el conjunto rojiblanco y su tradición de alinear sólo futbolistas de ciertas partes de la Península Ibérica.

Dónde nació Nico Williams y su edad

Nico Williams nació en Pamplona el 12 de julio de 2002. Por tanto, en la actualidad tiene 21 años, aunque pronto alcanzará los 22. Su lugar de nacimiento se da debido al trabajo de sus padres y su localización en ese momento, si bien desde que es un niño e ingresó en las categorías inferiores del Athletic Club, la familia del internacional español se mudó a Bilbao. El origen de la familia de Nico es de Ghana, país donde nacieron sus padres.

Nico Williams celebra la Copa del Rey del Athletic. (EP)

Nico Williams y la polémica con su ex novia

En la actualidad, se desconoce si Nico Williams tiene novia, pero sí trascendió una relación sentimental con la influencer Lucía Correa, que no acabó demasiado bien. Correa, en una charla, dejó caer que Nico le habría sido infiel en el tiempo en el que fueron novios. «Yo no le veía futuro, estuvimos cuatro meses, pero cuatro meses como si no hubiésemos ido, porque creo que había unas cuantas más por en medio», comentó. El hermano de Nico, Iñaki Williams, se casó con su novia de los últimos años, Patricia Morales.

Los padres de Nico, el alma de la familia Williams

La familia de Nico Williams es conocida en España desde mucho antes de que el actual futbolista del Athletic y de la selección española debutara en la élite. Con la irrupción de Iñaki se dio a conocer a Felix Williams, el padre, y a María Arthuer, la madre, naturales de Ghana. Ellos cruzaron desde el país africano hasta Melilla, en condiciones extremas, y ahí cruzaron la valla para empezar una nueva vida en España, donde nacieron Iñaki y Nico.

La influencia de su hermano Iñaki

Iñaki Williams debutó en el Athletic cuando Nico era sólo un niño y siempre se distinguió por proteger a su hermano, además de asegurar que tendría una larga y exitosa carrera en el fútbol profesional. Ocho años menor, Nico Williams puede presumir de compartir equipo con su gran referente, nacido en 1994 e internacional con Ghana, el país de sus padres.

La cláusula y cuánto cobra en el Athletic

La cláusula de rescisión de Nico Williams es de 50 millones de euros, después de su última renovación con el Athletic. Esto ha hecho que clubes como el Barcelona y otros conjuntos de la Premier League tengan en el punto de mira al atacante internacional español. Su sueldo actual sería de alrededor de cinco millones por temporada.