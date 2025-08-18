La angustia de Sinner antes de retirarse en Cincinnati: «No tengo energía y me puedo derrumbar»

La final en Cincinnati duró 23 minutos, lo que aguantó el cuerpo de Jannik Sinner. El italiano fue fundiéndose a negro a medida que avanzaba el partido y acabó retirándose cuando el primer set afrontaba su recta final. Aunque desde el principio del partido se le vio que no estaba preparado para afrontar una final de estas dimensiones. Contra Alcaraz, último partido antes del US Open, un Masters 1.000 en juego…

Estuvo falto de ritmo, carente de potencia en el golpeo y con un lenguaje corporal propio de quien se siente fundido. Ni siquiera hizo el amago de correr a la única dejada de Alcaraz en los 23 minutos que duró la final. Sinner no encontraba la posición adecuada para devolver la pelota y eso se traducía en que siempre llegaba mal y tarde a cada punto.

No lo hacía porque no podía, su físico se lo impidió. El día de antes estuvo enfermo y durante la noche no mejoró. En el segundo descanso del partido, Sinner pidió tiempo médico y verbalizó la angustia con la que vivió el partido: «No tengo energía. Siento que puedo derrumbarme en cualquier momento», le dijo al médico del torneo y a su fisioterapeuta. Después de confirmar su abandono prematuro se refirió a los aficionados.

«Normalmente empiezo por el rival, pero hoy voy a empezar por vosotros (al público). Lo siento muchísimo por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor. Traté de salir y hacer lo posible, al menos, un partido pequeño, pero no he podido hacer más. Así que lo siento, porque alguno de vosotros en lunes tendríais que trabajar o hacer algo», dijo Sinner tras retirarse de la final contra Alcaraz.