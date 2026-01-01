Muere Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo de Granada

Granada ha amanecido este jueves de luto tras conocerse el fallecimiento de Juan Ramón Ferreira Siles, cuarto teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada. El edil del Partido Popular perdió la vida el pasado miércoles, 31 de diciembre, en lo que supone un duro golpe para la corporación municipal y para su formación política.

El Consistorio granadino ha decretado un día de luto oficial en la ciudad, en señal de respeto y reconocimiento a la labor desarrollada por Ferreira durante su etapa al frente de una de las áreas más importantes del gobierno local.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, no ha ocultado su dolor ante la pérdida de quien era uno de sus hombres de confianza en el equipo de gobierno. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía junto al concejal fallecido, Carazo ha definido a Ferreira como «un hombre especial, buen compañero, padre y amigo» que puso «empeño y voluntad» en su «vida pública, al servicio de su ciudad, Granada».

«Te echaremos mucho de menos, Juan Ramón. Gracias por todo. Descansa en paz», ha concluido la regidora, trasladando públicamente su «agradecimiento» y «cariño» hacia quien fuera responsable de Cultura y Turismo. El Ayuntamiento ha transmitido su «más sentido pésame a toda su familia y seres queridos» en estos momentos de dolor.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, también ha querido rendir homenaje a Ferreira a través de las redes sociales. En un mensaje cargado de emoción, Moreno ha reivindicado al concejal granadino como «una de esas personas que honraba la política con su presencia».

«Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia», ha escrito el presidente andaluz, en referencia a quien también fue parlamentario del PP-A en el Parlamento de Andalucía.