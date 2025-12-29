Hallan el cuerpo del motorista de Granada arrastrado por la riada y siguen buscando a un tercero en Málaga

Los Servicios de Emergencia han localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del joven motorista desaparecido tras ser arrastrado por la fuerte riada en el municipio de Íllora, en la provincia de Granada, durante el fuerte temporal de lluvias que afecta al sur de España.

El hallazgo se ha producido cuando los equipos de búsqueda finalmente han conseguido dar con el cuerpo de la víctima en la zona donde se habían centrado las labores de rastreo desde el domingo. Sobre las 04:00 horas se realizó el levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado al Centro Anatómico Forense, donde se le practicará la correspondiente autopsia para confirmar oficialmente la identidad y las causas de la muerte.

Desde que se recibió el aviso de desaparición, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en la zona que incluyó:

Guardia Civil con especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

con especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM). Bomberos del Consorcio Provincial de Granada .

. Protección Civil .

. Unidad Aérea de la Guardia Civil .

. Equipo Pegaso con drones .

. Patrullas de Seguridad Ciudadana y Policía Local.

Además, antes del hallazgó del cadáver, las autoridades localizaron la motocicleta del joven. Tras el descubrimiento del cuerpo del motorista, los agentes continúan la búsqueda del tercer desaparecido por la riada.

Avisos desactivados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desactivó este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo en la noche de este sábado en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería.

La comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez y en el levante almeriense presentan un pronóstico de precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado hasta las nueve de la noche.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga, que ha concentrado el grueso de los avisos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).