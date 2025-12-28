Buscan a dos personas desaparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el fuerte temporal

Dos personas están desaparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) tras las fuertes tormentas registradas en las últimas horas en Andalucía, que han impactado especialmente en la provincia. La Guardia Civil busca a estos dos vecinos, que podrían haber sido arrastrados por la corriente tras una fuerte tromba de agua, según ha informado el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez. El vehículo en el que viajaban ha sido localizado.

El regidor ha explicado que los vecinos salieron de un bar, hacia las once de la noche del sábado, dándose aviso de la desaparición a las nueve y media del domingo. Cuatro horas después, la Guardia Civil ha localizado la furgoneta en la que se desplazaban. El dispositivo se centra especialmente en los cauces y zonas fluviales, en las que se han acumulado grandes cantidades de sedimentos.

Las fuertes lluvias han afectado esta noche especialmente a la provincia de Málaga, dejando máximos de 130 litros por metro cuadrado en doce horas y una crecida histórica del río Guadalhorce a su paso por la localidad de Cártama.

En este municipio, uno de los más afectados por las lluvias, se intenta poco a poco recobrar la normalidad. «Todo ha sido muy rápido», ha señalado el alcalde, Jorge Gallardo.

Alertas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo en la noche de este sábado en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería.

La comarca allmeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez y en el levante almeriense presentan un pronóstico de precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado hasta las nueve de la noche.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga, que ha concentrado el grueso de los avisos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).