Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 2 marzo de 2026 en Valencia

Este lunes 2 de marzo se vivirá un día emotivo en las Fallas de Valencia, ya que la mascletá de las 14:00 horas la disparará la pirotécnica Hermanos Sirvent, que hará un homenaje a su fundador fallecido el pasado año en un accidente pirotécnico. A primera hora de la mañana, las falleras mayores también visitarán la Ciudad del Artista Fallero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la programación de este 2 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Después de vivir su primer gran fin de semana, las Fallas de Valencia 2026 siguen su curso con un lunes laboral en el que se seguirán sucediendo los actos de las fiestas más importantes de la ciudad. A las 10:30 horas está previsto que las falleras mayores, junto con su corte de honor, visiten la Ciudad del Artista Fallero para ver los talleres. Ese acto se realiza con motivo del décimo aniversario del reconocimiento por parte de la UNESCO de las Fallas de Valencia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este evento se celebrará en el barrio de Benicalap, donde se encuentra el gremio de artesanos de artistas falleros, y donde las falleras mayores de la ciudad y su corte de honor podrán visitar el Museo del artista fallero, donde se encuentran todos los ninots indultados que en su día fueron salvados por su gran valor artístico, sátira y significado histórico. Después de este acto tendrá lugar la segunda mascletá de estas Fallas de Valencia 2026.

Después de la mascletá del domingo 1 de marzo, que será la primera de las 19 que se realicen hasta el fin de fiesta el próximo Día de San José, este lunes 2 de marzo se celebrará la mascletá más emotiva de todas las fiestas. La mascletá, que se celebrará a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, la disparará los Hermanos Sirvent, que llevarán a cabo el espectáculo ‘Va por ti, maestro’. Este show pirotécnico hará un homenaje a Pedro Luis Sirvent, que falleció el pasado año en un accidente pirotécnico.

Programa del 2 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Este será el programa de este lunes 2 de marzo en las Fallas de Valencia 2026: