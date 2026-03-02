Cielo con intervalos de nubosidad baja en toda la provincia, aunque el Prepirineo se mantendrá poco nuboso. Se prevén brumas y bancos de niebla en la Depresión Central por la mañana, así como lluvias débiles en puntos del litoral. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán estables. El viento será flojo, variando de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de marzo

Barcelona: cielo despejado con posibilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con una suave brisa del sureste que acaricia la ciudad. Las temperaturas rondan los 10 grados y aunque la sensación térmica puede descender a 8, no se prevén lluvias hasta más tarde. A medida que avanza el día, el sol se asoma tímidamente, ofreciendo un respiro en medio de la humedad que, aunque no es abrumadora, se siente en el ambiente.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 16 grados, brindando un momento agradable para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 18:42. Sin embargo, hay margen para chubascos en la tarde-noche, así que es recomendable tener un paraguas a mano. La brisa se mantendrá ligera, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, lo que hará que la jornada sea bastante llevadera, aunque el ambiente se sienta un poco cargado.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del este soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h y la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en la tarde-noche.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un ligero descenso térmico, con máximas de 16 grados y una sensación térmica que podría sentirse más baja. Con un 20% de probabilidad de lluvia y una humedad que puede llegar al 95%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 7 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá similar, aunque la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 15 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 20% en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre.

El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que ten cuidado si estás en zonas expuestas. La humedad relativa variará entre el 55% y el 90%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con el sol saliendo a las 07:24 y poniéndose a las 18:42, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, ideal para aprovechar el día.

Cielo despejado y ambiente sereno en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados, con una leve brisa del sureste que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas más tempranas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La probabilidad de lluvia es baja, lo que permite aprovechar el ambiente sereno y agradable que ofrece la jornada.