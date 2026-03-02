La mejor torrija del mundo está en Madrid y es un manjar: no has probado nada igual

La mejor torrija del mundo está en Madrid y concretamente en el barrio de Chamberí. Martín Javier Martínez de Villaroy’s (calle Maudes 11) ganó recientemente el I Campeonato a la mejor torrija del mundo celebrado hace unos días en Madrid Fusión. Este artista pastelero se llevó el premio en una final en la que participaron cocineros de todos los puntos de España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mejor torrija del mundo.

En España ya huele a primavera y también a torrijas. Este postre es uno de los grandes clásicos de nuestro país y en los últimos tiempos los artistas de la cocina lo han convertido en un alimento gourmet. Las innovaciones que han llegado a la cocina también han influido en este plato tradicional que está en su prime, como dirían los jóvenes, viviendo su segunda juventud a la vanguardia. Ahora los podemos encontrar en todo tipo de restaurantes en múltiples formas.

Por ello, en Madrid Fusión se celebró hace unos días el I Campeonato a la mejor torrija del mundo, en el que participaron cocineros de todos los puntos de España que se encargaron de hacer una oda a este postre. El ganador fue Martín Javier Martínez, que tiene un local de comida para llevar llamado Villaroy’s, en el barrio de Chamberí, una de las zonas con más solera y tradición de la capital de España. Ahora en la calle Maudes 11, las personas que visiten este barrio encantador podrán abrir la puerta y solicitar la mejor torrija del mundo, según los expertos en la materia.

La mejor torrija del mundo está en Madrid

Según informa la página especializada Condé Nast Traveler, en la final del I Campeonato a la mejor torrija del mundo participaron maestros cocineros de todas las partes de España que tenían como condición que la «torrija deberá elaborarse frita y exclusivamente con ingredientes naturales, sin aditivos, y utilizando como base leche Pascual, producto protagonista del campeonato». Los finalistas, como indica este medio, fueron los siguientes:

Sergio Hernández (Latasia Casa de Comidas, Madrid).

Martín Martínez (Villaroy’s, Madrid).

Mauricio Rodríguez (Grupo Arzábal, Madrid).

Marta Cárdenas Maestre (Catering Isabel Maestre).

Francisco Trigo (Río Grande, Grupo Carbón, Sevilla).

Sergio Sierra (Manero, Alicante).

El jurado estuvo compuesto por varios expertos en la materia, como las pasteleras Puy Vélez de Moulin Chocolat e Irene Amat de Itama Pastelería, además de los periodistas gastronómicos Iker Morán, Verónica Zumalacárregui, Rocío García Poggio de Calidad Pascual y Marina Vega, que puso líneas al artículo publicado en esta página web que hace una oda a la gastronomía.

«La torrija ganadora, tremendamente jugosa y adictiva, estaba elaborada con un bollo de pan de leche empapado en una infusión de leche y nata con piel de limón y canela, con azúcar espolvoreada por encima», informa la periodista que estuvo inmersa en una reñida votación que se saldó con la victoria de este chef de Arganda del Rey.

Martín Martínez ya ganó el premio a la mejor torrija de Madrid en 2023, que es ampliamente conocido en el entorno hostelero y gastronómico de Madrid gracias a su característica pechuga Villaroy, y que en su día trabajó con el chef Paco Morales, ganador de 3 estrellas Michelin, así como con los hermanos Roca. Desde enero de 2026 se convierte en el autor de la mejor torrija del mundo que podrán degustar las personas que se dejen caer por su local situado en el barrio de Chamberí de Madrid.

«Este premio es el reflejo de muchísimo trabajo, constancia y amor por el oficio. Y queremos compartirlo como se merece. Hoy lo celebramos con el corazón lleno. Gracias por formar parte de este sueño», afirmó en las redes sociales el cocinero de moda en España en 2026.