Vuelve la nieve a España: una vaguada polar está a punto de llegar y avisan de que no estamos preparados

Una vaguada polar está a punto de llegar y avisan los expertos que no estamos preparados para la nieve que vuelve a España. Será mejor que nos empecemos a preparar para sacar de nuevo la ropa de abrigo del armario, cuando pensábamos que la primavera estaba a la vuelta de la esquina, lo que llega es algo que puede parecer imposible de creer. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, pueden convertirse en algo muy especial, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es importante estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden convertirse en un problema en estos próximos días en los que quizás tocará visualizar un nuevo cambio de ciclo en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera especial. Estaremos muy pendientes de un cierto elemento que acabará marcando la diferencia. Una vaguada que está a punto de llegar y que puede suponer un destacado giro radical.

La nieve vuelve a España

España se prepara para recibir una nieve que parece que llegará a toda velocidad y lo hará de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa.

La nieve puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Por lo que, tocará estar pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo lo que realmente puede ser esencial. Estas temperaturas que hemos tenido en días anteriores pueden acabar siendo historia, si las comparamos con lo que tenemos por delante y puede pasar en estos días.

No estaremos del todo preparados para lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Sin duda alguna, será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será clave en estas próximas jornadas. España se prepara para la llegada de la nieve en grandes cantidades.

Una vaguada polar está a punto de llegar

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que explican en sus mapas del tiempo. Este inicio de semana puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede contar o puede ser esencial.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Mañana lunes marcará un punto de inflexión en la evolución atmosférica. Una profunda vaguada polar se está descolgando desde latitudes altas por el oeste peninsular y tenderá a aislarse de la circulación general, evolucionando hacia una borrasca fría aislada. Durante la primera mitad de la jornada todavía predominará la estabilidad en muchas regiones, e incluso las temperaturas podrán dispararse por el flujo cálido del sur en el flanco delantero del sistema, con polvo en suspensión impulsado desde Marruecos que estará presente en los cielos de esta semana con lluvias de barro. Pero a medida que la vaguada avance, la inestabilidad irá ganando terreno de oeste a este. Las precipitaciones comenzarán en Galicia y se extenderán progresivamente en forma de chubascos, que por la tarde podrían ser localmente fuertes en el extremo occidental y terminar afectando a cualquier punto del territorio, siendo el tercio noreste la zona con menores probabilidades de precipitación. Con el avance del sistema se desarrollarán núcleos convectivos en amplias zonas de la Península, dejando chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y granizo puntual. La atmósfera se volverá claramente más dinámica e inestable».

Siguiendo con la misma previsión: «Tras varios días con temperaturas anómalamente altas, el paso del frente traerá un descenso térmico progresivo. No será un desplome brusco, pero sí suficiente para despedir el ambiente tan suave de estos días. La nieve volverá a aparecer en las montañas, sobre todo en la mitad este. Nevará en el Sistema Ibérico, los Pirineos y en Sierra Nevada, aunque en general no se esperan grandes espesores. La cota se moverá en torno a 1600-1800 metros, así que la nieve quedará restringida a cotas altas. En los días siguientes, si la borrasca se consolida sobre el Mediterráneo, el tercio este peninsular y Baleares podrían vivir otro episodio destacado de lluvias, mientras que el norte y especialmente el noreste quedarían al margen. Marzo empieza con un giro radical del tiempo y con una atmósfera dispuesta a seguir dando que hablar».