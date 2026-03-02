Complot entre las otras candidaturas del Barça para unirse a Font e intentar derrotar a Laporta

Las candidaturas de Xavier Vilajoana, Marc Ciria y Víctor Font preparan un complot para unirse como una sola antes de este lunes por la tarde e intentar derrotar a Joan Laporta en las elecciones que se celebrarán a la presidencia del Barcelona el próximo 15 de marzo en el Camp Nou. Los dos primeros no acumulan las firmas necesarias y entre las tres candidaturas quieren hacer fuerza para tumbar al ex presidente culé.

Es evidente que Joan Laporta sigue siendo el gran favorito a ganar las elecciones a la presidencia del Barcelona cuando quedan algo menos de 15 días para la celebración de dichos comicios. El ex presidente culé presentará este lunes sus firmas para convertirse de manera oficial en candidato a la presidencia. Y lo hace con la convicción de ser la candidatura más fuerte.

En cambio, el resto de precandidaturas no lo tienen tan fácil. Víctor Font también ha logrado sobradamente el mínimo de firmas suficientes para poder presentarse. Pero Ciria y Vilajoana lo tienen más complicado. Es por ello, que Mundo Deportivo avanza que estarían estudiando unirse a la candidatura de Font antes de este lunes por la tarde para intentar derrocar a Laporta como una única candidatura mucho más fuerte.

La candidatura de Víctor Font, Nosaltres, emitió un comunicado en la noche del pasado domingo e invitó al resto de candidaturas a unirse contra Laporta en una fuerte oposición. Lo tiene claro el máximo opositor al ex presidente azulgrana. Necesita todas las fuerzas, si no lo tendrá imposible.

Comunicado de la candidatura de Font

Ante las informaciones que han circulado este domingo sobre potenciales alianzas en las elecciones del FC Barcelona, Nosaltres quiere subrayar que, tal y como hemos dicho y reiterado, el Barça necesita que las próximas elecciones del 15 de marzo sean un plebiscito entre dos modelos: el del pasado y el del futuro. Hay una mayoría social por el cambio. Durante las últimas semanas la necesidad de hacer un plebiscito ha sido un clamor popular que nos hemos encontrado en todas partes y que desde Nosaltres compartimos.

Ésta es la razón de ser de Nosaltres desde siempre. Nuestro movimiento tiene vocación de aglutinar y así lo ha hecho desde el principio y seguiremos haciéndolo, no por tacticismo sino porque creemos que es necesario. Nosaltres nació fruto de la unión entre colectivos y personalidades barcelonistas muy diversos que creen en la necesidad de un cambio que modernice el Barça, blinde el modelo de propiedad y ponga al socio en el centro del club. Porque sin socios no hay Barça.

Es imprescindible que el club deje atrás los egoismos y, por eso, desde Nosaltres seguiremos abiertos a unir a todos aquellos que compartan la necesidad de un cambio. Hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando para incorporar todas las sensibilidades barcelonistas para asegurarnos de que el Barça siga siendo el mejor club del mundo.