El revelador testimonio de la viuda del médico del Barça fallecido: «Se enteraron por televisión…»

La viuda de Carles Miñarro, el médico del Barcelona fallecido hace un año antes de un partido de Liga en Montjuic ante Osasuna, ha revelado su testimonio en una entrevista señalando que sus hijos se enteraron de que su padre había muerte por televisión. Un duro mensaje a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de su muerte.

El 8 de marzo de 2025, Carles Miñarro, el médico del primer equipo del Barcelona, murió de manera repentina en el hotel Meliá de Pedralbes durante la concentración antes del partido de Liga ante Osasuna en Montjuic. Los jugadores del equipo culé se enteraron ya en el estadio y el partido se suspendió.

«Los futboleros eran mi marido y el hijo mayor, y él iba siempre con algún amigo, pero justamente aquel sábado como hacía mal tiempo o no sé qué pasó, pues se quedó y yo venía de un congreso en Madrid, y nada, llegué aquí a casa. La niña no se encontraba muy bien, y como Carles estaba en el hotel porque hacían concentración en el hotel, vino mi hermana para ver qué le pasaba a la niña y justamente cuando me llamaron estaba con mi hermana y los dos niños. Me preguntaron si era la mujer de Carles, y que Carles no se encontraba bien, y digo, bueno, pues ¿qué le pasa?, ¿a qué hospital lo lleváis?, y me dijeron, no, no está en el hospital está aquí en el hotel. Me llamó un compañero médico de Carles, y me dijo que no se encontraba bien, que estaba en el hotel y si podía ir, a mí me extrañó que no fuera a un hospital, le dije a mi hermana que me acompañara porque me parecía muy extraño», explica Mar Ballester, la viuda de Carles Miñarro.

«Yendo hacia allí, me llamó el presidente, el señor Joan Laporta y me confirmó que ya se había filtrado por la prensa que Carles había muerto, y que le sabía muy mal comunicármelo así de esta manera, pero que lo tenía que saber. Llamé a la madre de Carles, para decírselo, y después llamé a casa y mi cuñado, me dijo, tranquila, porque ya lo habían oído… Fue un poco desagradable. Mis hijos se enteraron de la muerte de su padre por la televisión. Ni ellos ni yo estábamos preparados», desveló la viuda en una entrevista en Catalunya Radio.

«Al llegar al hotel pude verlo, y yo creo que eso me hizo bien, porque verlo el viernes, poderme dar un beso, despedirme y entonces, el sábado, verlo tendido muerto pues yo creo que la cabeza me hizo ver que verdaderamente había pasado porque si no te piensas que es una broma. Lo vi, me hice a la idea, y hasta aquí», culminó con este duro testimonio Mar Ballester.