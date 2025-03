El mundo del fútbol sigue en shock por la repentina muerte de Carles Miñarro, doctor del primer equipo del FC Barcelona. El médico de 54 años falleció de manera repentina en el hotel de concentración del club, un hecho que provocó el aplazamiento del partido contra Osasuna en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El presidente Joan Laporta fue el encargado de comunicar la triste noticia tanto a los jugadores como a la familia del doctor Miñarro, y horas después su mujer se ha pronunciado en las redes sociales con un desgarrador mensaje.

Mar Ballester, viuda del doctor azulgrana, ha dedicado unas emotivas palabras a su marido fallecido desde su perfil de X (antes Twitter), resaltando la gran persona que era Carles Miñarro y lo mucho que le van a echar de menos. «Con mucha tristeza, os comunico la repentina muerte de mi marido, Carles Miñarro el pasado 8 de marzo. Marido, padre, hermano, primo, limpio, cuñado… Una gran persona que siempre recordaremos. DEP», ha escrito la esposa del médico junto a una fotografía en la que ambos aparecen acompañados de sus hijos.

Amb molta tristesa, us comunico la sobtada mort del meu marit , Carles Miñarro el passat 8 de març. Marit, pare, germà, cosi, net, cunyat,…una gran persona que sempre recordararem. DEP pic.twitter.com/XujBIpyXU3 — Mar Ballester (@MarBallest87254) March 9, 2025

«Es una noticia muy dolorosa para el Barcelona. Nos ha dejado en estado de shock porque ha sido repentino. Nos hemos puesto en contacto con su madre y su esposa para dar el pésame y acompañarlas en esos momentos tan dolorosos, especialmente para ellas. Quisimos que lo supieran de manera inmediata, porque ya sabéis que esta es una noticia de trascendencia, y más si conlleva el aplazamiento del partido», explicó Joan Laporta en su comparecencia este mismo sábado.

Uno de los jugadores más afectados es Dani Olmo, que trató mucho con Carles Miñarro. El futbolista azulgrana publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. «Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia. DEP Doc», escribió en su perfil de Instagram.

La confirmación del fallecimiento inesperado de Carlos Miñarro, doctor del primer equipo del Barcelona, ha dejado bastante tocada a la plantilla que dirige Hansi Flick. Y es que los jugadores culés no terminan de asimilar esta trágica noticia con la dura pérdida del profesional sanitario de 54 años, pues era una persona especialmente querida por toda la plantilla azulgrana.

