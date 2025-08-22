Receta viral de tartar de sandía que desearás haber conocido antes

Esta receta viral de tartar de sandía se ha convertido en uno de los más deseados del momento, por lo que podremos descubrir un extra de buenas sensaciones. Habrá llegado el momento de apostar por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plato fresco y delicioso. Uno de los alimentos de temporada que no podemos dejar escapar. Llega el momento de apostar claramente por una mezcla que acabará siendo esencial en estos tiempos que corren.

Tocará estar muy pendientes de algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas jornadas en las que el calor seguirá siendo el rey. No sólo las temperaturas exteriores, sino cuando no nos apetece lo más mínimo cocinar o queremos mantener la cocina limpia o simplemente necesitamos dejar hecha la cena o la comida. Este tipo de plato es el que se puede preparar para que nada nos falle, sino todo lo contrario, acabaremos obteniendo lo que necesitamos y más con un pequeño toque de frescura que acabará siendo esencial. Este tartar es la receta que necesitas.

Desearás haber conocido antes esta receta

La realidad es que la sandía puede dar mucho más de sí, más allá de lo que te imaginas se esconde un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. De tal forma que vamos a conseguir disfrutar en gran medida de un plus de buenas sensaciones.

No sólo es un ingrediente que podemos empezar a disfrutar, sino que simplemente vamos a conseguir llevar un plus de buenas sensaciones con la ayuda de un detalle que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en mente. Es hora de apostar claramente por esta mezcla de buenas sensaciones que se trasmiten con un alimento espectacular.

Vamos a conseguir un buen básico que hará realidad el deseo de muchos, este tipo de receta puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada euro es importante. Tendremos que empezar a disfrutar de un alimento que puede acabar siendo la base de una receta espectacular.

El tartar de carne o de pescado, nada tiene que ver con uno de sandía. Es fresco, delicioso y ligero, ideal como primer plato de una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar marcando estos días.

Esta es la receta viral de tartar de sandía

View this post on Instagram A post shared by Alex Caballero | Chef 🍳 (@cocinacongent)

Las redes sociales nos han descubierto una serie de recetas virales que pueden acabar siendo las que marquen estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Será el momento de apostar claramente por un tartar de sandía que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Es hora de dejar salir estos alimentos que en sí pueden ayudarnos a descubrir lo mejor de un plato fresco y delicioso a base de fruta.

Tienes excusa para comer sandía y para hacerlo, nada mejor que comer un buen tartar, te proponemos una receta similar para que puedas poner en práctica las dos en una cena o comida informal.

Ingredientes:

4 tomates tipo pera

1 cebolleta

2 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de aceite de sésamo

Un puñado de semillas de sésamo

Sal

Pimienta

Elaboración: