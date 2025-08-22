Receta viral de tartar de sandía que desearás haber conocido antes
Toma nota de esta receta viral de tartar de sandía
Así es como se elige la sandía perfecta: los mejores consejos de un frutero
Esta receta viral de tartar de sandía se ha convertido en uno de los más deseados del momento, por lo que podremos descubrir un extra de buenas sensaciones. Habrá llegado el momento de apostar por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plato fresco y delicioso. Uno de los alimentos de temporada que no podemos dejar escapar. Llega el momento de apostar claramente por una mezcla que acabará siendo esencial en estos tiempos que corren.
Tocará estar muy pendientes de algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas jornadas en las que el calor seguirá siendo el rey. No sólo las temperaturas exteriores, sino cuando no nos apetece lo más mínimo cocinar o queremos mantener la cocina limpia o simplemente necesitamos dejar hecha la cena o la comida. Este tipo de plato es el que se puede preparar para que nada nos falle, sino todo lo contrario, acabaremos obteniendo lo que necesitamos y más con un pequeño toque de frescura que acabará siendo esencial. Este tartar es la receta que necesitas.
Desearás haber conocido antes esta receta
La realidad es que la sandía puede dar mucho más de sí, más allá de lo que te imaginas se esconde un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. De tal forma que vamos a conseguir disfrutar en gran medida de un plus de buenas sensaciones.
No sólo es un ingrediente que podemos empezar a disfrutar, sino que simplemente vamos a conseguir llevar un plus de buenas sensaciones con la ayuda de un detalle que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en mente. Es hora de apostar claramente por esta mezcla de buenas sensaciones que se trasmiten con un alimento espectacular.
Vamos a conseguir un buen básico que hará realidad el deseo de muchos, este tipo de receta puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada euro es importante. Tendremos que empezar a disfrutar de un alimento que puede acabar siendo la base de una receta espectacular.
El tartar de carne o de pescado, nada tiene que ver con uno de sandía. Es fresco, delicioso y ligero, ideal como primer plato de una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar marcando estos días.
Esta es la receta viral de tartar de sandía
Las redes sociales nos han descubierto una serie de recetas virales que pueden acabar siendo las que marquen estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.
Será el momento de apostar claramente por un tartar de sandía que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Es hora de dejar salir estos alimentos que en sí pueden ayudarnos a descubrir lo mejor de un plato fresco y delicioso a base de fruta.
Tienes excusa para comer sandía y para hacerlo, nada mejor que comer un buen tartar, te proponemos una receta similar para que puedas poner en práctica las dos en una cena o comida informal.
Ingredientes:
Elaboración:
- Pelamos los tomates pera y reservamos. Intentad no seleccionar los más tiernos, pues tendrán mucha agua y será más complicado a la hora de cortar en cubos.
- En un bol grande (deben caber todos los tomates) mezclamos el aceite de oliva, la salsa de soja y el aceite de sésamo en las cantidades previstas. Removemos para que queden todos los ingredientes bien integrados. En este punto tened en cuenta que podemos variar el número de cucharadas de cada ingrediente dependiendo de nuestro gusto particular, pero con cuidado, ya que podemos hacer que sea muy empalagoso (demasiado aceite de sésamo), muy salado (exceso de soja) o demasiado diluido (mucho aceite de oliva).
- Cortamos la cebolleta en brunoise y añadimos al bol. Removemos de nuevo para seguir mezclando sabores. Tartar de tomate
- Ahora cortamos los tomates en cubitos pequeños y añadimos también al bol. En este paso hay que tener en cuenta que no se trata de hacer guacamole, por lo que el tomate se debe cortar entero, con pepitas incluidas. Desechar solo las partes más duras para que sea agradable al gusto. Remover la mezcla hasta que quede todo bien cubierto y empapado en la marinada. Añadir un poco de pimienta y sal al gusto (recordad que la soja ya es una salsa con alto contenido en sal). Tartar de tomate
- Dejad reposar al menos 15 minutos para que coja bien el sabor tapado con papel film.
- Pasado ese tiempo, escurrimos bien la mezcla para que suelte todo el líquido posible (no aplastar los tomates en el escurridor). Tomaos vuestro tiempo para que suelte la mayor cantidad de líquido.
- Poner el tartar en un molde redondo. Sin quitarlo, espolvorear semillas de sésamo blanco y/o negro sobre el tartar.