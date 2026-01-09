Merluza en salsa verde en Thermomix fácil

La merluza en salsa verde en Thermomix es una de esas recetas que combinan tradición, sencillez y un resultado delicioso sin complicaciones. Ideal para el día a día, pero también perfecta para una comida especial, este plato demuestra que con buenos ingredientes y un poco de técnica se puede comer muy bien sin pasar horas en la cocina.

Por qué preparar merluza en salsa verde en Thermomix

La merluza es un pescado blanco suave, ligero y muy versátil. La salsa verde, a base de ajo, perejil, vino blanco y fumet, realza su sabor sin enmascararlo. Usar Thermomix facilita el proceso: controla temperaturas, evita que el pescado se reseque y consigue una salsa ligada y fina sin esfuerzo.

Además, es una receta saludable, baja en grasas y apta para casi todos los paladares, incluso para quienes no son grandes aficionados al pescado.

Ingredientes básicos

Para 4 personas necesitarás:

4 lomos de merluza fresca o descongelada

2 dientes de ajo

Un buen manojo de perejil fresco

40 ml de aceite de oliva virgen extra

100 ml de vino blanco

200 ml de fumet de pescado

1 cucharada rasa de harina

Sal al gusto

Opcionalmente, puedes añadir almejas, espárragos blancos o guisantes para enriquecer el plato.

Elaboración paso a paso

Pon en el vaso de la Thermomix los ajos y el perejil. Pica 5 segundos a velocidad 7. Añade el aceite y sofríe 5 minutos a 120 °C, velocidad 1. Incorpora la harina y cocina 1 minuto a la misma temperatura para que pierda el sabor a crudo. Vierte el vino blanco y deja reducir 2 minutos sin cubilete. Añade el fumet y la sal. Programa 8 minutos a 100 °C, velocidad 2. Coloca la merluza en la varoma, sitúalo sobre el vaso y cocina 10 minutos más. Sirve la merluza napada con la salsa verde bien caliente.

El resultado es un pescado jugoso con una salsa ligera, aromática y muy equilibrada.

Consejos para que quede perfecta

Usa merluza de buena calidad : cuanto más fresca, mejor textura.

No te excedas con el perejil; debe aromatizar, no dominar.

Si la salsa queda demasiado líquida, puedes reducirla un par de minutos más sin la varoma.

Otras formas de preparar merluza

Si te gusta este pescado, hay muchas recetas igual de sencillas y sabrosas. Por ejemplo, una Merluza a la bilbaína es ideal si buscas un sabor más intenso con ajo y guindilla. Para una opción práctica y sin complicaciones, la Merluza al horno es un clásico infalible.

Cuando apetece algo rápido, la Merluza a la plancha nunca falla. Si prefieres platos con salsa, la Merluza encebollada con salsa de vino blanco es una excelente alternativa.

Para una versión más ligera, la Merluza al vapor conserva todo el sabor natural del pescado. Y si buscas algo especial para una ocasión distinta, la Merluza a la sidra al horno aporta un toque asturiano muy aromático.