Hay días en los que apetece viajar sin salir de la cocina. Nada exagerado, nada imposible. Solo un plato que huela distinto, que tenga especias, que mezcle dulce, salado y ese punto cremoso que reconforta. Y ahí es donde entran estos dumplings horneados en salsa thai-coco.

Porque sí, los dumplings suelen verse al vapor o fritos, bien doraditos en la sartén. Pero hornearlos tiene algo interesante: quedan ligeramente crujientes por fuera, sin exceso de aceite, y mantienen el interior jugoso. Y cuando los cubres con una salsa de coco aromática, pasan de ser “algo rico” a convertirse en un plato que sorprende de verdad.

No es una receta complicada. No necesitas técnicas imposibles ni ingredientes inencontrables. Solo un poco de mimo y ganas de probar algo diferente.

El punto de partida: los dumplings

Puedes hacerlos caseros si te apetece meterte en harina (literalmente) o puedes usar dumplings ya preparados. El relleno puede ser de pollo con jengibre, de cerdo con verduras o incluso vegetal. Lo importante es que tenga sabor. Un toque de salsa de soja, un poco de ajo, algo de cebollino… pequeños detalles que marcan la diferencia.

Una vez formados, los colocas en una bandeja ligeramente engrasada y los llevas al horno precalentado a 190 ºC. En unos 15 o 18 minutos empiezan a dorarse suavemente. No queremos que se sequen, solo que cojan ese color apetecible.

Mientras se hornean, la cocina empieza a oler bien. Y ahí es cuando entra en escena la protagonista real del plato: la salsa.

La salsa thai-coco: cremosa, aromática y con carácter

La leche de coco tiene algo especial. Es suave, pero no insípida. Cremosa, pero ligera si se equilibra bien. Y combinada con especias thai, se convierte en una base espectacular.

En una sartén, sofríes ligeramente ajo picado y un poco de jengibre rallado. Solo unos segundos, hasta que desprendan aroma. Después añades una cucharada de pasta de curry (rojo o amarillo, según te guste más intenso o más suave).

Remueves, y en cuanto ese aroma especiado empieza a llenar la cocina, incorporas la leche de coco. Dejas que hierva a fuego suave unos minutos.

Luego llega el equilibrio: un chorrito de salsa de soja para el punto salado, zumo de lima para frescor y una pizca de miel o azúcar moreno para redondear. Pruebas. Ajustas. Siempre prueba. Esa es la parte más importante.

La salsa debe quedar cremosa, ligeramente espesa, con un aroma que te haga querer mojar pan aunque no toque.

El momento de unirlo todo

Cuando los dumplings están listos, tienes dos opciones.

Puedes colocarlos en una fuente y verter la salsa caliente por encima justo antes de servir. O puedes servir la salsa aparte para que cada persona se sirva a su gusto.

El exterior ligeramente firme contrasta con el interior jugoso. Y la salsa lo une todo con esa mezcla de coco, curry y lima que es difícil de describir, pero fácil de disfrutar.

Cómo acompañarlos sin complicarte

No hace falta montar un festín alrededor. Un arroz jazmín blanco es más que suficiente. Absorbe parte de la salsa y equilibra el conjunto.

Si quieres algo más fresco, una ensalada sencilla de pepino y zanahoria rallada con un toque de vinagre de arroz funciona muy bien. Aporta ligereza y contrasta con la cremosidad del coco.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Entre 35 y 45 minutos, incluyendo horneado y preparación de la salsa.

Porciones:

4 personas.

Información nutricional (aproximada):

Entre 500 y 600 kcal por ración, dependiendo del tipo de relleno y de la cantidad de salsa utilizada.

Tipo de cocina:

Cocina asiática fusión con toque casero.

Tipo de comida:

Plato principal.

Como hemos visto, estos dumplings horneados en salsa thai-coco son ese tipo de receta que no parece complicada, pero deja huella. Tiene sabor, tiene textura y tiene ese punto diferente que hace que alguien en la mesa diga: “Esto hay que repetirlo”.