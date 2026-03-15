Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años. Su familia ha organizado un último adiós en madrid, concretamente en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos. Hasta allí se han desplazado sus hijos y el primero en llegar ha sido Fernando. Tan amable y educado como siempre, se ha detenido a hablar con la prensa que le estaba esperando y ha agradecido el cariño que está recibiendo desde que se conoció la triste noticia.

Fernando Guillén Cuervo ha llegado al tanatorio junto a Lupe Cartié y su hijo Manuel, fruto de su matrimonio con Elena González. El actor ha atendido a los medios y ha recalcado de Gemma Cuervo ha sido «una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente». Es consciente de que su madre ocupaba un lugar importante en el corazón del público, por eso comprende que haya tanta gente que quiera contactar con él.

Fernando Guillén Cuervo atendiendo a la prensa. (Foto: Gtres)

«La verdad que es una persona queridísima. Es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes…». El intérprete ha tenido un gesto con los medios y ha afirmado: «Os agradecemos muchísimo vuestra labor y que estéis aquí tan pronto esta mañana. Y nada, pues vamos a pasar el día, supongo que rodeados de amigos».

Los hijos de Gemma Cuervo repaarecen

Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, los hijos de Gemma, han posado con total naturalidad y han dado algunos detalles sobre la triste noticia. «Todo ha sido muy repentino», ha declarado Fernando. Según ha contado, todo ha sido a consecuencia de «una agudización de un EPOC . Así, de golpe, se la ha llevado».

Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo. (Foto: Gtres)

El actor ha hablado con el corazón en la mano y ha continuado diciendo: «Hemos disfrutado de ella muchísimo tiempo, con buena salud. Son casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital».

Cayetana y Natalia llegaban poco después. La actriz ha querido hablar con la prensa para mandar un mensaje importante. «Hemos hablado de nuestros sentimientos, de nuestra madre, pero queríamos dar las gracias especialmente a todo el equipo de cuidados paliativos de La Paz. Por supuesto, a la sanidad pública y, en concreto, a las personas que nos han acompañado estos días», ha declarado.

Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo. (Foto: Gtres)

Después de perder a su madre, Cayetana Guillén Cuervo se ha mostrado muy afectada y ha comentado que este golpe «deja una ausencia un poco imposible. Ya no tienes donde volver». Después ha explicado que, de momento, todo se hará en el tanatorio «porque cada uno tiene unas creencias y hay que respetar a todo el mundo», pero después tiene pensado hacer una misa.