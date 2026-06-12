A partir de mañana se esperan colas kilométricas en Lidl por la motosierra Parkside de 700W y motor de 2 tiempos

Los seguidores de las ofertas de bricolaje y jardinería de Lidl tienen una nueva cita especial. A partir de mañana, la compañía comercialará la motosierra de poda de gasolina Parkside PBBPS 25 B2, una herramienta diseñada para hacer más sencillas las tareas de mantenimiento de árboles, arbustos y jardines a un precio competitivo. Con la llegada de este producto, los clientes más habituales han mostrado gran interés ya que se trata de una herramienta compacta, potente y pensada para trabajos de poda de precisión.

¿Cómo es esta motosierra?

La motosierra de poda Parkside contiene un motor de gasolina de 2 tiempos con una potencia de 700W, una característica que le permite llevar a cabo trabajos exigentes sin depender de cables ni baterías. Además, se compone de una espada de 25 centímetros, adecuada para cortar ramas y pequeñas piezas de madera con comodidad. Un diseño compacto que facilita el manejo de la herrameinta incluso en zonas de difícil acceso. Otro de los aspectos más importantes y valorados por los usuarios es su ligereza, factor clave para quienes hacen tareas de poda durante largos periodos de tiempo.

¿Para qué se utiliza?

Esta herramienta esta orientada concretamente a propietarios de jardines, parcelas y terrenos que buscan una solución específica para mantener árboles y arbustos en buen estado. El motor de gasolina que posee tiene mayor autonomía que otros modelos eléctricos, pudiendo trabajar sin necesitar una toma de corriente cercana. Esto hace que cuente con sistemas de seguridad y un diseño ergonómico que asegura un uso más cómodo durante las labores de corte.

Un producto muy demandado

Las promociones de herramientas Parkside suelen provocar una gran expectación en Lidl. En ocasiones, se han llegado a agotar productos similares en pocas horas debido a la elevada demanda y a la buena relación calidad-precio que caracteriza a esta marca. Por ello, muchos clientes ya están pendientes de la fecha del lanzamiento para intentar hacerse con una de las unidades disponibles antes de que se agoten.

Lidl y el bricolaje

Los lanzamientos como esta motosierra de poda de gasolina genera que Lidl continue consolidando su marca y su catálogo de herramientas parkside, una de las gamas más populares entre los más aficionados al bricolaje, la jardinería y las pequeñas reparaciones domésticas. Además, la facilidad del uso de estos productos y su precio asequible atraen a miles de compradores en cada nueva campaña.