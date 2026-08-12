Red Eléctrica corta la luz a la gran empresa el día previo al eclipse ante la falta de producción renovable

Red Eléctrica ha cortado la luz a la gran industria la noche de este martes, día previo al eclipse solar, ante la falta de producción renovable y para evitar otro apagón como el que sufrió España el 28 de abril de 2025. Es la cuarta vez en un mes que la compañía que preside la ex ministra socialista Beatriz Corredor, gestor del sistema eléctrico, se ha visto obligado a cortar la luz a la gran industria.

Según informa la propia Red Eléctrica en su página web, el martes a las 21.28 horas la compañía aplicó el llamado Servicio de respuesta activa de la demanda (SRDA), que se utiliza cuando el operador del sistema observa una falta de equilibrio en la red por falta de electricidad para atender a la demanda existente en ese momento.

La orden de Red Eléctrica a las grandes industrias implicó la reducción inmediata del consumo de 943 MW eléctricos -1412,6 MWh- a un precio ponderado de 210,91 e/MWH, según los datos publicados por la compañía.

Los 943 MW liberados es la misma cifra de megawatios que el gestor del sistema ordenó liberar en los cortes de luz aplicados también los pasados 15 y 17 de julio.

El 28 de enero de este año ya se produjo otro corte de la luz a la gran empresa, en plena borrasca Kristin y ante la falta de producción renovable.

El Servicio de respuesta activa de la demanda (SRDA) se implantó en España en 2022. Se trata de un mecanismo de balance en línea con la norma europea. Su activación solo está prevista para situaciones puntuales en las que el operador del sistema detecte que no dispone de suficientes recursos para mantener el nivel adecuado de reserva a subir en el sistema eléctrico peninsular.

Cada activación de este sistema es de dos horas como máximo y sólo puede producirse una al día por proveedor. En cuanto al horario, se puede emplear de lunes a viernes, desde las 8.00 hasta las 24.00 horas, y los fines de semana y festivos entre las 22.00 y las 23.59 horas. El aviso previo mínimo para los participantes es de 12,5 minutos.

Esta nueva activación del sistema se ha producido la noche previa al eclipse solar en España de este miércoles, donde la producción fotovoltaica se verá afectada.

Este martes, 11 de agosto, día del nuevo corte de la luz a la gran empresa, la fotovoltaica fue la energía más utilizada para generar electricidad y satisfacer la demanda, seguida por el gas y la energía nuclear. La aportación de la eólica y la hidráulica fue similar, lejos de las tres anteriores.