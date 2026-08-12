Última hora del terremoto en Colombia hoy en directo: fallecidos, rescates, desaparecidos y balance de víctimas en vivo

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto mantiene al país en estado de emergencia este miércoles 12 de agosto. Las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas, desaparecidos y daños provocados por uno de los seísmos más destructivos de las últimas décadas en el país.

Más de 220 fallecidos y miles de damnificados tras el terremoto

El último balance provisional eleva a al menos 224 los muertos y a más de 2.500 los heridos, mientras los equipos de emergencia siguen buscando supervivientes entre los escombros. Más de 60 edificios han colapsado y cerca de 5.000 viviendas presentan daños graves, con especial impacto en Pereira, Cali, Chocó, Manizales y otras localidades del Eje Cafetero.

Continúan los rescates y el estado de emergencia en Colombia

El Gobierno mantiene el estado de Desastre Nacional y ha desplegado militares, rescatistas especializados y brigadas caninas en las áreas más afectadas. Además de los operativos de búsqueda, persisten los problemas en carreteras, aeropuertos e infraestructuras esenciales, mientras la ayuda internacional sigue llegando al país y las autoridades vigilan la actividad sísmica tras más de medio centenar de réplicas registradas.