Última hora del terremoto en Colombia hoy en directo: fallecidos, rescates, desaparecidos y balance de víctimas en vivo
Colombia lucha por encontrar supervivientes tras el terremoto: última hora de rescates y víctimas hoy, 12 de agosto
Sigue en directo la última hora del terremoto en Colombia este 12 de agosto: rescates, desaparecidos, balance de víctimas y todas las novedades desde las zonas afectadas.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto mantiene al país en estado de emergencia este miércoles 12 de agosto. Las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas, desaparecidos y daños provocados por uno de los seísmos más destructivos de las últimas décadas en el país.
Más de 220 fallecidos y miles de damnificados tras el terremoto
El último balance provisional eleva a al menos 224 los muertos y a más de 2.500 los heridos, mientras los equipos de emergencia siguen buscando supervivientes entre los escombros. Más de 60 edificios han colapsado y cerca de 5.000 viviendas presentan daños graves, con especial impacto en Pereira, Cali, Chocó, Manizales y otras localidades del Eje Cafetero.
Continúan los rescates y el estado de emergencia en Colombia
El Gobierno mantiene el estado de Desastre Nacional y ha desplegado militares, rescatistas especializados y brigadas caninas en las áreas más afectadas. Además de los operativos de búsqueda, persisten los problemas en carreteras, aeropuertos e infraestructuras esenciales, mientras la ayuda internacional sigue llegando al país y las autoridades vigilan la actividad sísmica tras más de medio centenar de réplicas registradas.
Bogotá prepara 50 toneladas de ayuda para los afectados por el terremoto de Colombia
El Banco de Alimentos de Bogotá enviará alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos durante esta semana para atender a las víctimas afectadas por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia y que ha dejado al menos 240 personas fallecidas, según autoridades regionales.
Colombia agradece los gestos de solidaridad internacional: «El mundo está listo para apoyar en esta tragedia»
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ha destacado este miércoles que «en medio de la tragedia» que ha supuesto el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste y centro del país, han sido numerosas las muestras de solidaridad y hasta una docena de países se han ofrecido a colaborar de distintas maneras.
«La comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia (…) ya hemos recibido de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia», ha informado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.
«Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Suiza, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en dinero», ha revelado.
Hallan con vida a dos argentinos reportados como desaparecidos tras sismo en Colombia
Dos argentinos que habían sido reportados como desaparecidos tras el terremoto que azotó este lunes a Colombia lograron establecer contacto con sus familiares este martes.
Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, se encontraban en las localidades de Dosquebradas y Pereira, respectivamente, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana de este lunes.
Desde entonces, sus familiares no habían recibido noticias de ellos hasta que este martes lograron establecer contacto y confirmar que están con vida.
«Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar», dijo Carla Cáceres, hija de Carlos Cáceres.
Colombia recibirá ayuda internacional para responder a la emergencia por el terremoto
Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país y que deja al menos 240 muertos, según el balance de autoridades departamentales.
«Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia», dijo este martes el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.
La UE destinará 2 millones de euros a apoyar a Colombia tras el terremoto
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que la Unión Europea se prepara para movilizar 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.
De la Espriella agradece el apoyo de la Casa Real y expresa su preocupación por los españoles desaparecidos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha agradecido este martes las palabras de «solidaridad» y «cercanía» de la Casa Real española tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país, al tiempo que ha expresado su preocupación por los españoles desaparecidos.
«Agradezco profundamente a la Casa Real sus palabras de solidaridad y cercanía con Colombia en estas horas de dolor», ha manifestado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha asegurado compartir la «preocupación por cada una de las personas que aún permanecen desaparecidas, incluidos los ciudadanos españoles que no han podido ser localizados».
La publicación del líder latinoamericano, en la cual ha sostenido que España y Colombia «están unidas por profundos lazos históricos y humanos que hoy se hacen aún más presentes», viene acompañada de un mensaje previo difundido en redes por la Casa Real española en el cual la Familia Real trasladaba su «profunda solidaridad» y «apoyo» al pueblo colombiano.
El Instituto de Medicina Legal identifica a 93 de los 180 cuerpos recibidos tras el terremoto en Colombia
Un total de 93 de los 180 cuerpos sin vida que ha recibido el Instituto de Medicina Legal de Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes, han sido identificados hasta el momento.
«A la fecha, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha recibido 180 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 93 víctimas», ha informado este martes el instituto en un comunicado.
Entre ellos se encuentran dos menores de edad de ocho y 17 años, así como 55 mujeres y 36 hombres, de acuerdo con el listado publicado por Medicina Legal.
Rescatan con vida en Pereira, en el oeste de Colombia, a una mujer tras siete horas de búsqueda
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.
«Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida», ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.
Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.
Las réplicas y los daños mantienen la alerta en las zonas afectadas
Las operaciones de emergencia siguen activas en los departamentos más golpeados por el seísmo, donde decenas de edificios han colapsado y miles de viviendas presentan daños estructurales. El Gobierno mantiene el estado de emergencia y coordina el despliegue de recursos para atender a los afectados, mientras continúan registrándose réplicas y avanzan las tareas de evaluación de infraestructuras críticas.
Última hora del terremoto en Colombia: continúan las labores de rescate
Colombia afronta una nueva jornada de emergencia marcada por las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 224 fallecidos y miles de damnificados. Los equipos de rescate mantienen la búsqueda de supervivientes entre los escombros en ciudades como Pereira, Cali y otras localidades del occidente del país, mientras las autoridades continúan actualizando el balance de víctimas y desaparecidos.
Reducen a 75 los españoles desaparecidos en Colombia
Se ha reducido el número de españoles desaparecidos en Colombia tras el terremoto. Inicialmente eran 164 los desaparecidos; ahora el número ha descendido a 75.