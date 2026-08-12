El Gobierno gasta 70.000 € en poner a punto el Observatorio de Yebes donde verá el eclipse

El Gobierno ha gastado 70.000 euros en poner a punto el Observatorio de Yebes (Guadalajara) para disfrutar del eclipse total de sol este miércoles, 12 de agosto. Al acto acuden autoridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre las que estará la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Este fenómeno natural, que desde la administración socialista se valora como un «acontecimiento histórico», da el pistoletazo de salida al trío de eclipses declarado como «de excepcional interés público».

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente de la cartera de Morant, ha adjudicado un contrato para la «redacción del proyecto técnico, alquiler, montaje y desmontaje de la estructura temporal e instalaciones y servicios auxiliares requeridos para la celebración del encuentro de observación del eclipse solar del 12 de agosto de 2026». El coste total, con impuestos, se eleva hasta los 72.358 euros.

El Ejecutivo justifica este gasto en la necesidad de la «celebración de un evento de carácter institucional que sirva como marco para la comunicación y promoción científicas del Trío de Eclipses» y, concretamente, del «eclipse solar que se producirá el 12 de agosto de 2026». Un acto que tendrá lugar en la instalación ubicada en la localidad alcarreña.

El Gobierno de España eligió el Observatorio de Yebes, el mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como «sede oficial del seguimiento institucional del eclipse». Para ello, se ha organizado una jornada con el título Eclipsados y eclipsadas por la ciencia. El centro, según el Ejecutivo, acogerá «los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, nacionales e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico».

La empresa a la que se le ha adjudicado este trabajo se encargará de la «adaptación del espacio disponible en el Observatorio para llevar a cabo el encuentro de la observación del eclipse solar el 12 de agosto de 2026», así como «asegurar un óptimo desarrollo del evento centralizando la coordinación de los diferentes aspectos logísticos que requiere su desarrollo».

Zonas diferenciadas para autoridades

El Gobierno ha planeado dividir el observatorio en cuatro zonas:

Una primera de «recepción de autoridades», en la que se darán «diversas charlas y actividades divulgativas para los invitados al evento». La segunda, la sala con el radiotelescopio de 40 metros, estará destinada a la observación del eclipse. Habrá un espacio para las autoridades, con cátering, y otro para los medios. En tercer lugar, se pondrá a disposición la zona del radiotelescopio de 13 metros para las «actividades posteriores a la observación del eclipse». Por último, la azotea de observación, que también tendrá un espacio diferenciado para autoridades y otro para los diversos instrumentos de observación.

La segunda sala, en la que se situará la mayoría de los asistentes, la parte institucional «deberá tener la capacidad de albergar a 300 personas de forma simultánea», mientras que «en el área set de medios la capacidad deberá ser de 75 personas aproximadamente», es decir, periodistas. A todos ellos se sumarán los cerca de 100 asistentes que estarán en la azotea, entre medios y autoridades.

Para las autoridades, habrá un servicio de «restauración general» que deberá dar cabida a cerca de 270 visitantes con un «suministro ininterrumpido de bebidas frías» además de «4 referencias de picoteo o aperitivos en formato individual» entre las que estará la «bollería dulce y oferta salada».

De forma paralela, pero diferenciada de este espacio, se ofrecerá un picoteo similar a los medios. Se pondrá en marcha un «servicio ininterrumpido» de tipo «Coffee Break permanente» para 30 personas con un coste de 25 euros por persona.

Eclipse solar 114 años después

Este miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá un eclipse total que no se vivía en la península ibérica desde 1912. La sombra de la Luna entrará por el noroeste, cruzando gran parte del norte y este del país e incluso llegando a rozar puntos del este de la Comunidad de Madrid.

El acontecimiento tendrá lugar al atardecer, entre las 19:30 y las 21:30 horas (hora peninsular), situando el punto máximo de oscuridad en torno a las 20:30, con una duración que rondará entre 1 y casi 2 minutos según la zona de España. Debido a lo avanzado de la tarde, el sol se encontrará muy bajo en el horizonte.