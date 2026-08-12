La AEMET lo confirma: así será el tiempo en la Comunidad Valenciana para disfrutar del eclipse solar

La Comunidad Valenciana se prepara para recibir el primer eclipse total solar en más de un siglo que se podrá ver en la provincia de Valencia y Castellón, mientras que en Alicante será de forma parcial. La AEMET ha confirmado cielos despejados en la mayoría del territorio del Mediterráneo para este histórico miércoles 12 de agosto en el que millones de valencianos pondrán la mirada en el cielo… con las gafas reglamentarias. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo de la Comunidad Valenciana en el día del eclipse.

La Comunidad Valenciana se prepara para un histórico miércoles 12 de agosto en el que tendrá lugar el primer eclipse total solar en más de un siglo. En su totalidad, solo se podrá ver en la provincia de Valencia, donde tendrá su punto máximo a las 20:33 horas, y en la de Castellón, en la que el punto máximo será un minuto antes. En la provincia de Alicante se podrá ver de forma parcial y la mejor hora para poder presenciar este fenómeno serán las 20:35 horas. Así que la AEMET ha confirmado el tiempo que hará en el Mediterráneo para estas horas.

Según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos estarán despejados en la mayor parte del territorio entre las 20:00 horas y las 21:00 horas de este miércoles 12 de agosto. Sólo ha confirmado cielo nuboso en la ciudad de Cullera, en la costa de la provincia de Valencia, y en Villafranca del Cid, en el interior de la provincia de Castellón. Durante el día, la AEMET ha confirmado: «Cielo con intervalos nubosos, de nubes bajas en el litoral y prelitoral por la mañana y de evolución diurna en la mitad sur a partir del mediodía». También informa de una «baja probabilidad de chubascos con tormenta en la cordillera Bética».

Por lo que respecta a las temperaturas, las máximas en la Comunidad Valenciana estarán en Orihuela y Onteniente, donde se llegará a los 37 ºC. En la provincia de Alicante se llegará a los 36 grados en Elche o Alcoy y en la capital la máxima será de 34 ºC durante las horas puntas de la tarde. En la ciudad de Valencia los termómetros llegarán hasta los 33 grados, mientras que en Castellón se registrarán máximas de 34.

El tiempo en la Comunidad Valenciana durante el eclipse

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar:

Cielo con intervalos nubosos, de nubes bajas en el litoral y prelitoral por la mañana y de evolución diurna en la mitad sur a partir del mediodía. Baja probabilidad de chubascos con tormenta en la cordillera Bética. Temperaturas sin cambios, excepto las mínimas en el interior sur de la provincia de Valencia, que ascenderán. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.