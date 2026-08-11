La AEMET avisa por las temperaturas en la Comunidad Valenciana: «Valores significativamente elevados»

La Agencia Estatal de Meteorología avisa por temperaturas significativamente altas que se producirán en algunos puntos de la Comunidad Valenciana en este martes 11 de agosto. La AEMET apunta al interior de la provincia de Valencia, donde los termómetros se dispararán hasta los 38 grados, siendo la máxima que se registre en todo el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Después de un día de alertas amarilla y naranja en la Comunidad Valenciana, la AEMET ha rebajado el nivel de alerta en el Mediterráneo, pero sí ha avisado por las temperaturas inusuales que se producirán en el interior de la provincia de Valencia. «Temperaturas máximas con valores significativamente elevados en el interior de la provincia de Valencia», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología en sus canales oficiales, en los que destaca que las máximas pueden ir a los 38 ºC en localidades como Requena u Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 33 grados con mínimas de 25 ºC durante la noche.

En la provincia de Alicante, los termómetros se alzarán hasta los 36 grados en ciudades como Orihuela, Elche o Alcoy. En la capital de la Costa Blanca, la máxima del día será de 34 grados con mínimas de 25. «Cielo con intervalos nubosos, de nubes bajas por la mañana y de evolución diurna a partir del mediodía. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales», informa la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante para este martes 11 de agosto.

En Castellón, la máxima en la provincia ‘bajará’ hasta los 34 grados y las mínimas se irán hasta los 18 ºC en el interior, concretamente en Morella.

La AEMET avisa en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas con valores significativamente elevados en el interior de la provincia de Valencia», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este martes 11 de agosto.

La predicción del tiempo de la AEMET para las provincias de Alicante, Valencia y Castellón es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos, de nubes bajas por la mañana y de evolución diurna a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior de la provincia de Valencia, donde se alcanzarán valores significativamente elevados. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este en el litoral y prelitoral y a componente oeste en el interior durante las horas centrales.