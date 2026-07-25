Más de 60 bomberos de la Comunidad Valenciana viajan para combatir los incendios de Madrid y Ávila

Más de 60 bomberos de los consorcios de las diputaciones de Valencia, de Alicante, de los servicios de protección, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) de los ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia, bomberos de los servicios forestales de la Generalitat Valenciana y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia (AVSRE) viajan este sábado para ayudar a combatir los incendios de Madrid y Ávila. El contingente valenciano está coordinado por la Consellería de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que dirige Juan Carlos Valderrama, e incluye, además de los bomberos, un total de seis autobombas, una autobomba nodriza, 20 vehículos ligeros y un vehículo de comunicaciones.

Este dispositivo se suma a los recursos movilizados este viernes pasado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En concreto, un avión anfibio, un helicóptero y una unidad helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, que este sábado permanecen colaborando en las tareas de extinción.

Los componentes del convoy han partido de sus respectivas bases, si bien tienen previsto agruparse en Honrubia para, desde allí, dirigirse al Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Madrid-Cenicientos.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha coordinado la movilización de un dispositivo de extinción de incendios para colaborar en la lucha contra el fuego en Madrid y Ávila. Concretamente, se están desplazando un total de 60 efectivos, 6 autobombas, 1 autobomba nodriza, 20 vehículos ligeros y un vehículo de comunicaciones.

Los efectivos del consorcio de Castellón han continuado en sus respectivos puntos habituales al estar pendientes de la evolución de los incendios en puntos del sur de la provincia de Aragón, lo que ha impedido que se sumaran al contingente citado.

La Comunidad Valenciana, tal como ha recordado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, mantiene activo el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales y alertas por temperaturas máximas nivel amarillo en prácticamente toda la franja litoral de las tres provincias.

Cada unidad enviada por los consorcios Valencia y Alicante y de los ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante ha partido a primera hora de este sábado desde su punto de origen, para reunirse posteriormente todos y organizar una llegada conjunta y coordinada de todos los efectivos al lugar del siniestro.

Según ha trasladado el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante, su aportación para este dispositivo especial se estructura con una bomba rural pesada (BRP), dotada con un cabo y cuatro bomberos, y un vehículo ligero en el que se desplazan un suboficial, un bombero y un oficial de coordinación.

El Consorcio de Valencia ha desplazado diversos recursos. Y, entre ellos, una bomba forestal pesada (BFP) y vehículos de unidades de personal y carga (UPC) con mandos y bomberos.

El Ayuntamiento de Valencia ha desplazado una bomba nodriza pesada, con una capacidad de 11.000 litros y dos vehículos ligeros, con un contingente de seis bomberos, dos mandos y un oficial.

El Ayuntamiento de Alicante desplaza un contingente formado por una bomba rural pesada (BRP) y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), con una dotación integrada por un mando y cinco bomberos.