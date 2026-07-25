El fuego de Robledo de Chavela amenaza la estación madrileña de seguimiento de la NASA

En las últimas horas, el devastador incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid se ha convertido en el peor de la historia reciente de la Comunidad, con varios frentes activos que han obligado a evacuaciones masivas y ponen en grave riesgo infraestructuras críticas y zonas naturales.

El foco principal y la amenaza a la estación de la NASA. El avance de las llamas ha obligado a evacuar completamente el municipio de Robledo de Chavela (unos 5.000 habitantes) y Fresnedillas de la Oliva. Entre las instalaciones que pudieran ser afectadas se encuentra el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA en Robledo de Chavela, un enclave estratégico para el seguimiento de misiones interplanetarias. La Guardia Civil desalojó a más de 90 empleados y el complejo se encuentra en situación crítica. Los efectivos del operativo trabajaban anoche intensamente para proteger las antenas, que forman parte de la red global de la NASA.

El pantano de San Juan y Pelayos de la Presa

Otro frente muy activo se originó en San Martín de Valdeiglesias (a la altura del km 57 de la M-501), posiblemente provocado por un vehículo incendiado. Este incendio ha cruzado el embalse de San Juan, destruyendo completamente la casa de administración de la presa y activando el Plan de Emergencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Escenario 0).

En Pelayos de la Presa, los vecinos han sido confinados o evacuados preventivamente. Campings y zonas recreativas junto al pantano han sufrido daños importantes, con el fuego avanzando a gran velocidad impulsado por el viento y las altas temperaturas.

Balance general, según la Comunidad de Madrid

Se han evacuado varios municipios (Robledo de Chavela, Fresnedillas, y otros como Aldea del Fresno, Zarzalejo, etc.), afectando a miles de personas.

(Robledo de Chavela, Fresnedillas, y otros como Aldea del Fresno, Zarzalejo, etc.), afectando a miles de personas. El fuego ha arrasado miles de hectáreas y ha unido varios focos, superando en algunos momentos la capacidad de contención.

Las condiciones meteorológicas (viento, sequía y altas temperaturas) están dificultando las labores de extinción.

Las autoridades están priorizando la protección de vidas humanas, seguida de infraestructuras críticas como la estación de la NASA y las presas. Se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil, 112 y ayuntamientos locales, y evitar desplazamientos a la zona. La situación evoluciona rápidamente. Se espera que en las próximas horas se actualice el estado de los evacuados y el perímetro del incendio.