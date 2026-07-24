Las llamas están a 46 km de Madrid capital tras dejar más de 40.000 personas desalojadas o confinadas

«Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid». Estas palabras, pronunciadas al mediodía de este viernes por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se confirman con los datos de 11 localidades evacuadas y más de 40.000 personas confinadas u obligadas a dejar sus casas en un día fatídico debido a los focos que han provocado una situación de máxima emergencia.

Hasta el momento y según la información de las autoridades, las localidades pertenecientes a la Comunidad de Madrid cuyos habitantes han sido evacuados son Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias –parcialmente–, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Zarzalejo y Navalagamella.

Las cuatro últimas de la lista han sido también las últimas cuyos ciudadanos se han visto obligados a dejar sus casas debido al avance del fuego en el noroeste de la Comunidad de Madrid. En total, son alrededor de 30.000 personas evacuadas, en una cifra que podría aumentar con el paso de las horas, de la mano de la de localidades evacuadas, con las rachas de viento previstas como principal enemigo para la extinción de las llamas.

Se espera una noche larga en estos territorios de la Comunidad de Madrid, alguno a menos de 50 kilómetros de la Puerta del Sol. La situación ha empeorado notablemente desde que, en las últimas horas del jueves, Isabel Díaz Ayuso solicitara la emergencia de interés nacional y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, la negara en primera instancia, pidiendo «explicar y justificar» la petición del Ejecutivo regional.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha tirado de cordura para aprobar la petición de la Comunidad de Madrid y, a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha activado el mecanismo europeo de respuesta para solicitar a la Unión Europea (UE) al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija que ayuden a la extinción de los incendios de Ávila y Madrid.

Grecia ha aceptado la petición a primera hora de la mañana y ha ofrecido el traslado de dos aviones Canadair CL-415 para luchar contra el fuego, mientras que la UE ha movilizado otros dos aeroplanos que llegan a territorio español desde Italia.

Un detenido por los incendios

El incendio que comenzó en Burgohondo, en la provincia de Ávila, se ha convertido en uno de los principales focos de fuego en la Península Ibérica en estos complicados días, y ya ha alcanzado también territorios de la Comunidad de Madrid, juntándose con otros fuegos. La Guardia Civil ha comunicado en la tarde de este viernes la detención de una persona e informa de la investigación a otra, que serían los causantes del mencionado incendio.

Los presuntos causantes del fuego que comenzó en Burgohondo habrían utilizado maquinaria pesada en una zona prohibida. La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la provincia de Ávila, ha determinado que el origen del incendio ha sido una chispa causada por el empleo de esta maquinaria pesada en la zona.

Durante la inspección técnica ocular de la zona y tras realizar el informe técnico de causas, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, se han observado indicios claros de actividad de dicha maquinaria.